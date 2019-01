Ook zoon van Melikan Kucam aangehouden in visa-affaire ADN

31 januari 2019

15u44 67 Ook de zoon (21) van de in opspraak gekomen N-VA’er Melikan Kucam (44) is aangehouden in het onderzoek naar mogelijk gesjoemel met humanitaire visa. Dat meldt het Antwerpse parket.

De zoon van het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid werd dinsdag opgepakt en vervolgens door de onderzoeksrechter aangehouden voor mensensmokkel, criminele organisatie en afpersing. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

Vader Kucam zou zich via tussenpersonen fors laten betalen hebben om mensen uit conflictgebieden in Syrië, Irak en de buurlanden via humanitaire visa naar ons land te brengen. Hij zit intussen al twee weken in de cel, maar ontkent de aantijgingen met klem.



Over de precieze rol die zoon Kucam in het verhaal zou hebben gespeeld, wil het parket voorlopig niets kwijt. Eerder deze week werd in de marge van hetzelfde onderzoek ook al een politieagent aangehouden, maar dat was omdat hij informatie zou hebben gelekt over op til zijnde huiszoekingen.