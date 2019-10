Ook ziekenhuizen betrokken in onderzoek naar farmasector SPS

09 oktober 2019

16u04

Bron: Belga 1 Ook ziekenhuizen komen in het vizier van de mededingingsautoriteiten in hun onderzoek naar praktijken die het biosimilaire geneesmiddelen moeilijk maken om op de markt te komen. Dat is uit goede bron vernomen. De Belgische Mededingingsautoriteit maakte gisteren bekend dat het binnengevallen is bij bedrijven uit de farmaceutische sector. Ze worden ervan verdacht de concurrentie op de markt van biosimilaire geneesmiddelen tegen te werken.

Het gaat om meerdere bedrijven waar huiszoekingen zijn gebeurd. Eén ervan is alvast Roche, dat gisteravond toegaf dat het onderworpen is aan een onderzoek. Maar ook ziekenhuizen zouden in het vizier van de mededingsautoriteit zijn gekomen. Gisteren klonk het al bij de concurrentiewaakhond dat ziekenhuizen een voorkeur blijven hebben voor de originele producten, en niet de biosimilaire geneesmiddelen.

Biosimilaire geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die een gelijkwaardige werking hebben als gepatenteerde biologische geneesmiddelen. Ze kunnen op de markt komen als het patent van het origineel geneesmiddel is verstreken. Het kan bijvoorbeeld gaan om insulines, behandelingen tegen de ziekte van Crohn, behandelingen in de oncologie of behandelingen tegen reuma. Eenvoudig gezegd: het zijn de ‘witte producten’ van de farmaceutische industrie.

De huiszoekingen kunnen nog de hele week duren, en kunnen mogelijk ook worden verlengd. Indien het tot boetes komt, kunnen die alvast heel hoog oplopen. De mededingingsautoriteiten baseren zich voor de boete immers op de omzet van het product dat door de restrictieve praktijken wordt bevoordeeld ten nadele van de alternatieve producten. Het gaat om geneesmiddelen die zeer courant worden gebruikt, met dus een grote omzet.