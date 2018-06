Ook Zelzate verbiedt inwoners om nog auto te wassen of zwembad te vullen Rob Van herck

29 juni 2018

11u07

Bron: VTM Nieuws 30 Zelzate is na Oosterzele de tweede Vlaamse gemeente die een verbod op verspilling van leidingwater invoert. Dat bevestigt burgemeester Frank Bruggeman (Open Vld) aan VTM NIEUWS. Het verbod gaat vanaf morgen in.

Door het aanhoudende warme weer en het feit dat het al even niet meer geregend heeft, is het erg droog in België. Maandag besliste de gemeente Oosterzele al dat inwoners hun auto niet meer mogen wassen en hun zwembad niet meer mogen vullen met leidingwater. Zelzate volgt dat verbod nu.

Oosterzele had gezegd dat er gasboetes konden uitgedeeld worden, maar dat ze wel een oogje zouden dichtknijpen. Het is niet duidelijk of Zelzate strenger zal optreden.