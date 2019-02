Ook zeehond geniet van de zon Redactie

26 februari 2019

Op het strand van Knokke lag deze namiddag een zeehond te zonnen aan de waterlijn. “De zeehond was bebloed aan zijn voorste zwemvliezen”, vertelt Joyce Desmet, die het dier opmerkte.

Omdat Joyce wat ongerust was, belde ze naar Sea Life in Blankenberge. De verzorgers daar vroegen haar om een filmpje van de zeehond door te sturen. “Ik bleef op zeker drie meter afstand, ik wou niet te dicht gaan om het dier niet bang te maken”, zegt Joyce. “Maar terwijl ik aan het filmen was, kwam de zeehond zelf dichterbij.”

Banaan

Even later kwam via Sea Life het geruststellend bericht dat de zeehond gezond was. “Het gaat om kleine wonden, wellicht door op een rots of een golfbreker te klimmen”, zegt Manu Potin, de hoofddierenverzorger van Sea Life. “De zeehond lag ook in de vorm van een banaan. Dat wil zeggen dat die aan het uitrusten is. Mocht de zeehond ziek of gewond zijn, dan heeft die geen kracht meer en ligt die plat op zijn buik in plaats van op zijn zijde.”

Terug in zee

Joyce heeft de zeehond nog een hele tijd van op een afstand in de gaten gehouden. “Ik wou niet dat andere mensen te dicht zouden komen”, zegt Joyce. “Na bijna twee uur heeft de zeehond dan zelf weer in het water gegaan.”