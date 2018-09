Ook wie zonnepanelen op zijn dak heeft, ontsnapt niet aan stroompannes JVH

Ook wie zonnepanelen op zijn dak heeft, ontsnapt niet aan mogelijke stroomtekorten. Dat zegt Alex Polfliet van de groene consultant Zero Emissions Solutions en de ex-voorzitter van sectororganisatie PV Vlaanderen.

Door de aanhoudende problemen met de Belgische kerncentrales dreigen er stroomtekorten te ontstaan in november. De kans bestaat dat bepaalde gemeenten dan een aantal uren van het stroomnet afgesloten zullen worden om een veel grotere black-out te vermijden. Ook bij eigenaars van zonnepanelen zal het licht dan onverbiddelijk uitgaan.

Omvormer

Je zou nochtans denken dat eigenaars van zonnepanelen zelfstandig stroom kunnen produceren? "De omvormer van zonnepanelen - het hart van de installatie, dat ervoor zorgt dat de gelijkstroom die de zonnepanelen produceren wordt omgezet in bruikbare wisselstroom - moet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn", zegt Polfliet.

Volgens Polfliet bestaan er wel autonome batterijpakken voor de omvormer, maar weinig mensen hebben die vandaag al. "Sowieso is de dreiging op stroomtekorten ’s avonds, tussen zes en zeven uur het grootst", voegt hij toe. "Op dat moment is in november de zon onder en produceren zonnepanelen dus ook geen stroom meer."