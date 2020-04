Ook wie in de supermarkt werkt maakt zich zorgen: “Zodra ik thuis kom kleed ik me uit, ga ik douchen en pas wanneer ik mijn pyjama aan heb zit ik naast mijn man”

De dood van een 32-jarige supermarktmedewerker heeft grote indruk gemaakt in de supermarkten. Niet alleen bij Colruyt, waar de vader van twee kinderen aan de slag was, maar ook bij de collega’s van andere warenhuizen. Drie medewerkers praten over hun angstgevoelens: “Sommigen beginnen in de winkel politieagent te spelen en opmerkingen te maken over wat mag en niet mag.”