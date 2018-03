Ook wie beperking heeft, mag vroeger op pensioen Redactie

15 maart 2018

06u51 3 De regering voorziet in het wetsontwerp over de zware beroepen ook een gunstiger regime voor wie werkt en een (zware) handicap heeft. "Voor zo iemand is elk beroep zwaar", klinkt het. En dus zal voor hen een gewerkt jaar - afhankelijk van hun situatie - meetellen voor 1,05 of 1,10 jaar.

Zo komen ze sneller aan de 45 gewerkte jaren en kunnen ze dus 2 tot 4 jaar sneller met pensioen, ongeacht hun beroep. Wie een zware handicap heeft én ook nog eens een erkend zwaar beroep uitoefent - zoals bijvoorbeeld een blinde leerkracht - kan zelfs nog wat vroeger met pensioen. Afhankelijk van de functie, telt een jaar dan nog voor 5, 10 of 15 procent extra mee - net als bij mensen zonder beperking. In het meest extreme geval - zeer zwaar hulpbehoevend en een zeer zware job - kan een jaar voor 1,25 meetellen, waardoor iemand maximaal 9 jaar vroeger met pensioen kan.

Vandaag is er geen vervroegde uittreding voorzien voor zwaar mindervaliden. Binnen de regering is er dan ook overeenstemming dat zij niet vergeten mogen worden bij de hervorming van de zware beroepen. Wel moet nog worden bekeken wie precies in aanmerking komt. De regering wacht daarvoor het advies af van de Hoge Raad voor Personen met een Handicap.

1 op de 8

Toch is er al een indicatie: in een eerste versie van het wetsontwerp staat dat de maatregel enkel zou gelden voor mensen in zelfredzaamheidscategorie 4 en 5. Een beetje rugpijn volstaat dus niet. Mensen in categorie 4 zijn zeer afhankelijk van derden, bijvoorbeeld voor hun vervoer en huishouden. Maar ze kunnen bijvoorbeeld wel zonder toezicht leven, en fantastische communicatievaardigheden hebben. Veel blinden vallen in deze categorie. Mensen in categorie 5 kunnen bijna niets zonder hulp. Ze zijn bijvoorbeeld bedlegerig, of zitten in een instelling.

Vandaag zijn er ruim 32.000 mensen die op basis van hun beperking een toelage krijgen, maar minder dan 1 op de 8 heeft ook een inkomen uit arbeid. Zij die werken, doen dat vaak maar deeltijds. Of ook zij erop vooruitgaan in het nieuwe systeem is nog niet duidelijk, maar in de geest van de hervorming zou dat maar logisch zijn. Ook gezonde mensen die deeltijds een zwaar beroep uitoefenen mogen vroeger met pensioen. Al heeft vroeger met pensioen gaan ook zijn keerzijde, want je krijgt enkel een pensioen voor de gewerkte jaren - geen volledig pensioen. Wil je meer, dan moet je langer werken.

Meer over werk

pensioen