Ook waarschuwingen voor nieuwe lockdown in Wallonië KVDS

11 oktober 2020

17u17

Bron: Belga 9 Ook in het zuiden van ons land wordt steeds meer gewaarschuwd dat er een tweede lockdown dreigt als de coronamaatregelen niet gerespecteerd worden of de voorschriften niet nageleefd. In Wallonië is zelfs al een avondklok ter sprake gekomen.

Afgelopen vrijdag beslisten de provinciegouverneurs al een rist maatregelen, zoals de sluiting van cafetaria's van sportclubs, maar een avondklok hoorde daar voorlopig niet bij. Niettemin werd volgens de kranten van de groep SudPresse een besluit voorgelegd aan de FOD Binnenlandse Zaken, over een uitgangsverbod tussen 1 en 6 uur ‘s nachts.

Nieuwe besmettingen

De cijfers over de nieuwe besmettingen gaan in België door het dak. Brussel en Wallonië zijn de meest getroffen regio's. "Als we met dergelijke cijfers voortgaan, komt er een algemene lockdown. Op een bepaald moment is er geen andere oplossing. We moeten onmiddellijk weloverwogen maatregelen nemen, die voorkomen dat het land plat gaat en dat er mensen in het ziekenhuis belanden. We moeten ons gedrag aanpassen", zei de gouverneur van Waals-Brabant, Gilles Mahieu, op de Franstalige zender RTL-TVi.





Bij VTM NIEUWS wilde ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) een nieuwe lockdown niet uitsluiten. “Ik kan niets garanderen”, aldus de minister. “Het wordt een moeilijk najaar. Hoe strenger we nu voor onszelf zijn, hoe minder dramatisch we de volgende keer moeten ingrijpen.”

Lees ook:

- Coronakaart kleurt nog roder: België nu op één na slechtste leerling van Europa

- Corona maakt ons minder ernstig ziek. Een bijeffect van het mondmasker? (+)

Bekijk ook: Vandenbroucke: “Het wordt een moeilijk najaar”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)