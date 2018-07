Ook Waalse minister van Dierenwelzijn wil einde aan dwangvoeren KVDS

24 juli 2018

07u43

Bron: Belga 0 Tegen het einde van volgend jaar wil de Waalse minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH) werk gemaakt hebben van een verbod op het dwangvoeren van ganzen. Dat schrijft La Dernière Heure. Zondag raakte bekend dat Di Antonio's Vlaamse collega Ben Weyts (N-VA) dwangvoeding tegen eind 2023 wil verbieden.

In Vlaanderen is er volgens de cijfers van Weyts één producent van foie gras, de overgrote meerderheid van de Belgische producenten bevindt zich in het zuiden van het land. In Brussel bestaat ook al een verbod, maar daar is geen enkele producent.

"De minister is voorstander van een verbod op dwangvoeding van ganzen en eenden", aldus Di Antonio's woordvoerster. "Het wordt zijn volgende strijdpunt."





De woordvoerster verwijst naar de Europese regelgeving "die de minister jammer genoeg niet kon veranderen." Volgens Europa mag de benaming 'foie gras' alleen gegeven worden aan een lever van minstens 300 gram, en dat kan enkel bereikt worden met dwangvoeding. "Er is een verbod om een dier met dwang te voederen, maar de Waalse producenten van foie gras genieten een uitzondering", aldus het kabinet-Di Antonio nog.



De Waalse minister-president Willy Borsus en minister van Landbouw René Collin zien Di Antionio's plannen met lede ogen aan. Een verbod zou namelijk het einde betekenen van verscheidene Waalse bedrijven.