Ook VS voeren onderzoek naar Belgische bewakingssector: N-VA wil bpost-baas horen in het parlement “Hoog tijd dat Jean-Paul Van Avermaet klaarheid schept over zijn rol” IB HAA

09 september 2020

15u30

Bron: Belga 24 Nu bekend raakte dat ook het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek voert naar prijsafspraken in de Belgische bewakingssector, wil N-VA Jean-Paul Van Aevermaet, de huidige baas van bpost, horen. Die was voordien clustermanager bij 4GS en zou bij de Belgische Mededingingsautoriteit aangestipt zijn als één van de hoofdverdachten.



Er loopt niet één onderzoek naar misdrijven in de bewakingssector in België, maar meerdere, schrijft De Standaard vandaag. Naast de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is ook het Amerikaanse ministerie van Justitie (Department of Justice) al sinds april bezig met een onderzoek.

Met name door hun antikartel-cel, die vermoedt dat de grote beveiligingsfirma’s G4S, Securitas en Seris - die meedongen of mee instaan voor de bewaking van instellingen zoals de Amerikaanse ambassade in Brussel en Shape, het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen - geheime prijsafspraken maakten en Amerikaanse belangen schonden.

In België staat bpost-baas Jean-Paul Van Avermaet aangestipt als een van de hoofdverdachten bij de BMA. Van Avermaet houdt echter zijn onschuld staande. Opmerkelijk is dat zijn vroegere werkgever, G4S, wel volledig meewerkt en zo aanspraak kan maken op strafvermindering. Ook Securitas en Seris werken actief mee.

Imagoschade

Volgens N-VA-Kamerlid Michael Freilich “dreigen de nieuwe onthullingen het imago van ons overheidsbedrijf te schaden”. “Het is hoog tijd dat hij klaarheid schept over zijn rol in deze affaire voor het parlement. Het is immers de gewoonte dat nieuwe ceo’s van overheidsbedrijven in het parlement toelichting geven bij hun strategische visie. De heer Van Avermaet is reeds in dienst vanaf februari”, zegt Freilich.

Ook sp.a wil Van Avermaet zo snel mogelijk horen, maar dan wel over zijn toekomstvisie voor bpost. “Het was de afspraak dat de nieuwe ceo naar de Kamer zou komen om toe te lichten hoe hij de komende jaren ziet. Het lijkt me wel nodig dat we dit binnenkort kunnen doen. In verband met de prijsafspraken wacht ik liever het onderzoek af”, zegt sp.a-Kamerlid Melissa Depraetere.