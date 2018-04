Ook vorig jaar geen rush op dubbele familienamen KVDS

21 april 2018

12u44

Bron: Belga 0 Slechts 6 procent van de kinderen die vorig jaar in België geboren werden, kreeg een dubbele familienaam. Dat schrijft La Dernière Heure.

Sinds juni 2014 mogen ouders zelf kiezen welke achternaam ze aan hun kinderen meegeven: die van de vader, die van de moeder of een combinatie van beide, in de volgorde die de ouders kiezen. In totaal kregen 6.132 kinderen in 2017 een dubbele familienaam, op een totaal van 101.071 geboortes.

Bij baby's met een dubbele familienaam komt de naam van de vader meestal op de eerste plaats: 5.131, tegenover 1.001 baby's die als eerste familienaam die van de moeder krijgen.

In Vlaanderen is de dubbele familienaam het minst populair: 4,4 procent, tegenover 7,7 procent in Wallonië en 9,4 procent in Brussel.

In 2016 lag het aandeel baby's met dubbele familienaam met 5 procent iets lager.