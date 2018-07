Ook voor koelkasten puffen geblazen: techniekers rennen van ene naar andere herstelling Sven Ponsaerts

27 juli 2018

17u35

Bron: Eigen berichtgeving 0

Ook voor onze koelkasten is het puffen geblazen. Al wekenlang draaien ze op maximaal vermogen. Koeltechniekers rennen dan ook van de ene naar de volgende interventie. De verkoop van nieuwe frigo's ging zo’n 15% omhoog.

“Door de aanhoudende hitte draaien alle installaties al enkele weken op hun maximale capaciteit. Dat heeft vanzelfsprekend zijn gevolgen”, zegt Rob Engelen van Bumaco, specialist in koeltechnieken en airconditioning. “Van onze 120 koeltechnici is momenteel een 35-tal continu de baan op voor herstelinterventies – de jongste dagen tot wel 125 per dag. Waar het de voorbije weken ’s nachts nog enigszins afkoelde, krijgen de koelkasten, koeltogen en vriescellen van zowel beenhouwer, supermarkt als industriële klant nu gewoonweg de kans niet meer om te ‘recupereren’. Echt defect gaan zeker de professionele koelinstallaties echter meestal niet. Precies om dat te voorkomen schakelt de ingebouwde beveiliging de koelgroep preventief uit – een fenomeen dat zich vooral op het heetst van de dag voordoet”, legt de service & maintenance manager uit. “Onze interventie beperkt zich dan ook veelal tot het afkoelen van de installatie. Wordt de koelkast tocht te lang te zwaar belast, zal de motor wél stukdraaien. Vooral toestellen ouder dan 10 jaar die al wat hebben doorstaan, kunnen moeilijk overweg met deze uitzonderlijke omstandigheden en begeven het.”

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN