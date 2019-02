Ook voeding en metaal bij ABVV dienen stakingsaanzegging in voor klimaatactie 15 maart, maar "niet bedoeling om land plat te leggen” KVDS

27 februari 2019

19u30

Drie van de zes centrales van de socialistische vakbond ABVV dienen een stakingsaanzegging in voor de klimaatactie op 15 maart. Dat blijkt uit een rondvraag. De grootste centrale - de Algemene Centrale - maakte dat eerder al bekend en nu hebben ABVV Horval (horeca en voeding) en ABVV Metaal zich daarbij aangesloten. "Maar het is niet de bedoeling het land plat te leggen", klinkt het.

De jongeren die al weken op donderdag spijbelen om te betogen voor een ambitieuzer klimaatbeleid, plannen op 15 maart een massale mobilisatie. Ze vroegen aan de vakbonden om voor die datum een stakingsaanzegging in te dienen, zodat iedereen zou kunnen deelnemen.

Vraag

De christelijke bond ACV en de liberale ACLVB besloten niet op die vraag in te gaan, terwijl ABVV de beslissing overliet aan zijn afdelingen. Vorige week raakte bekend dat de Algemene Centrale een aanzegging zou indienen en nu sluiten ABVV Horval (horeca en voeding) en ABVV Metaal zich daarbij aan. BBTK (bedienden), BTB (transport) en ACOD (overheid) doen dat niet. “We gaan onze leden oproepen om deel te nemen, maar het stakingswapen is hier niet aan de orde", zegt BBTK-voorzitter Erwin De Deyn "Er zijn andere manieren om ervoor te zorgen dat een maximaal aantal mensen kan deelnemen."





Frank Moreels van transportvakbond BTB is dezelfde mening toegedaan. "We steunen de acties en zullen binnenkort zelf met een aantal voorstellen komen rond het klimaat, maar we moeten op een spaarzame manier met het stakingswapen omgaan”, zegt hij.

ABVV Horval zal dus wél een aanzegging indienen, zegt voorzitter Alain Detemmerman. "We roepen niet op tot staking, maar we willen wel dat de mensen zo veel mogelijk kunnen deelnemen. Voor ons is een aanzegging de enige manier. Maar dit is zeker geen oproep om het land plat te leggen."

Detemmerman verwacht dat de impact op de bedrijven in de voedingssector dan ook heel beperkt zal zijn. "We raden de mensen ook aan om hun werkgever te verwittigen."

Mogelijkheid

Ook vanuit de metaalvakbond ABVV Metaal vertrekt een aanzegging, zegt voorzitter Georges De Batselier. "Het klimaat is belangrijk voor werknemers en werkgevers", zegt hij. "Maar het is niet de bedoeling om bedrijven stil te leggen. We bieden onze mensen alleen de mogelijkheid aan om deel te nemen aan de actie."