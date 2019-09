Ook Vlamingen op vakantie bedreigd: "3.300 euro of jullie keren niet terug" PhG

23 september 2019

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 16 Veel Vlamingen die momenteel op vakantie zijn met Thomas Cook of Neckermann zitten met grote vragen. In Tunesië wilde een hotel zijn gasten afgelopen weekend enkel laten vertrekken als ze betalen voor een verblijf dat al afgerekend ís. "Ze eisen 3.300 euro, terwijl onze reis maar 1.800 euro kostte", getuigen twee Vlamingen.

Niet alleen de klanten worden zenuwachtig, dat geldt ook voor sommige hotels die met Thomas Cook samenwerken. In Tunesië zet één resort reizigers zelfs onder druk om hun vakantie - nog eens - te betalen. Hotel Les Orangers in Hammamet, nabij Tunis, vreest immers geen geld te krijgen van Thomas Cook. Britse gasten getuigden zelfs over hoe ze door bewakers werden vastgezet.

Het verhaal wordt bevestigd door twee Vlamingen ter plekke. "Wij kregen zaterdag een briefje in de kamer dat we aan de receptie verwacht werden", vertellen Brent Van Eccelpoel (23) uit Heist-op-den-Berg en Lander Nuyts (33) uit Hasselt. "We stonden daar met 25 à 30 man en allemaal kregen we te horen dat we ons verblijf moesten betalen. Iets wat we al gedaan hádden. Bovendien eiste het hotel 3.300 euro, terwijl de factuur van Thomas Cook slechts 1.800 euro bedroeg.”

Waarom het bedrag bijna verdubbeld is, weet niemand. “We hebben geen idee hoe het gaat aflopen. Onze plaatsen op het vliegtuig van Brussels Airlines van dinsdag zijn bevestigd, dat weten we. Maar we moeten wel op de luchthaven geraken. We hebben een shuttle geboekt, maar we zijn niet zeker of we kunnen vertrekken. We hopen dat er eindelijk iemand van Thomas Cook gaat komen om het op te lossen.”

Lees ook: Thomas Cook zet alle activiteiten stop: alle vluchten en vakanties geannuleerd, gigantische repatriëringsoperatie gestart

“Betaal niet”

Als ze niet met geld over de brug komen, mogen ze morgen niet vertrekken, dreigde het hotel. Toch raadt Thomas Cook België hen aan om zeker niet te betalen. Een woordvoerster zegt dat er aan een oplossing gewerkt wordt en benadrukt dat de organisatie lid is van het Garantiefonds Reizen. Dat zorgt ervoor dat klanten die niet kunnen vertrekken hun reis terugbetaald krijgen en dat gestrande toeristen gerepatrieerd worden.

De touroperator stuurt intussen geen klanten meer naar Les Orangers en leidt hen af naar hotels in de buurt. Dat is beslist nadat mensen die aankwamen, geen kamer kregen als ze niet eerst betaalden. “Je merkt dat de onrust toeneemt bij de gasten”, aldus Brent en Lander. “Ook het personeel wordt zenuwachtig. Het is spijtig. Je bent op vakantie, maar echt ontspannen is er niet bij.”

Thomas Cook zelf raadt zijn klanten aan om nooit te betalen. “Er zijn klanten ingegaan op de vraag om betaling van hotels, maar we hebben hen intussen terugbetaald”, zegt Leen Segers, woordvoerster van Thomas Cook België. “We hebben ook mensen overgebracht naar andere hotels. Alles verloopt zoals gepland. We gaan niet vooruitlopen op wat er de volgende dagen nog gebeurt. We zijn lid van het Garantiefonds Reizen. Als klanten vragen hebben, kunnen ze terecht op onze chat of naar onze centrale bellen.”

Lees ook: Wat met de Belgische vakantiegangers en werknemers?