Ook Vlaamse regering tegen snelheidslimiet van 130 km/u op autosnelwegen TTR

02 februari 2018

17u28

Bron: Belga 2 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) had zich er al tegen verzet, maar nu verwerpt ook de hele Vlaamse regering het federale voorstel om de snelheidslimiet op bepaalde stukken autosnelweg te verhogen tot 130 km/uur. Dat blijkt vandaag uit de beslissingen van de Vlaamse regering.

Toen federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in december 2017 voorstelde de snelheidsbeperking op bepaalde stukken snelweg te verhogen tot 130 km/uur, kreeg de MR-minister al tegenwind van de gewestministers. "Als we de maximumsnelheid verhogen, dan verhogen we ook de dodentol op de weg", zo zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts toen. Ook Waals minister Carlo Di Antonio (cdH) verzette zich tegen de plannen.

De deelstaten moeten ook officieel standpunt innemen over het federale koninklijk besluit. En de Vlaamse regering heeft nu laten weten dat het niet instemt met het koninklijk besluit.

De Vlaamse regering spreekt in haar standpunt ook van een bevoegdheidsoverschrijding. "We vragen de federale minister voor mobiliteit om in zijn adviesaanvraag aan de Raad van State te verzoeken klaarheid te scheppen over de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten over de snelheid op de autosnelwegen, om de discussie over de inkomsten uit deze verkeersboetes op te lossen", luidt het.