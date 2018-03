Ook Vlaams slachthuis verkocht bedorven vlees MV

17 maart 2018

20u08

Bron: RTBF, Belga 2 Aan de Kosovaarse grens werd vorig jaar in augustus bedorven vlees uit België in beslag genomen. Het vlees was op weg van het Belgische vleesverwerkingsbedrijf Vanlommel uit Olen naar een klant, dat bericht RTBF. Het zou gaan om een menselijke fout.

Een lading vlees uit België werd in augustus 2017 tegengehouden aan de grenspost in het zuidoostelijke Vermice, dat bevestigt een woordvoerder van het Kosovaarse voedselagentschap aan de RTBF. Het ging om een lading van 20 ton kalfsvlees, waarvan anderhalve ton al een maand over vervaldatum was, de volledige lading werd vernietigd.

"Een menselijke fout", volgens Johan Heylen, de commerciële directeur van slachthuis Vanlommel. "Wij maakten daar een fout, die werd opgemerkt door de Kosovaarse autoriteiten. We nemen onze verantwoordelijkheid op." Maar de directeur stelt dat het niet om fraude gaat. Hij geeft toe dat het vlees over datum was, maar volgens hem was er niets mis met de etiketten.

Volgens hem heeft het FAVV eveneens geconcludeerd dat het een onvrijwillige fout betreft. Het agentschap weigerde aan de journalisten de conclusies te openbaren van het onderzoek dat het heeft gevoerd. "De enige bevoegde overheid om te communiceren, is het parket of de onderzoeksrechter", zei de woordvoerder in het tv-journaal. Het parket van Antwerpen heeft nog niet gereageerd.

Het vlees was onderweg naar de Kosovaarse klant EURO IDA, de groothandelaar die ook betrokken was bij het nieuws over een lading bedorven vlees van slachthuisgroep Verbist uit 2016. Die zaak ging wel over fraude met etiketten. Het bedrijf komt zo volgens RTBF onder de aandacht van het Kosovaarse gerecht.

Het vleesschandaal zou zich dus niet beperken tot het bedrijf Veviba uit Bastenaken.

Groen en Ecolo willen volledige doorlichting

"Niet alleen het vlees is rot, ook het hele systeem. De hele sector moet grondig doorgelicht worden. Mensen moeten weer kunnen vertrouwen wat er op hun bord ligt", reageren federaal fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Anne Dedry.

Dedry dringt bij federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) aan dat hij transparantie geeft over dit nieuwe probleem. "Dat moet hij doen maandagochtend tijdens de geplande Kamercommissie Volksgezondheid over de zaak-Veviba. Het is goed dat de door ons gevraagde audit van het FAVV is toegezegd, maar dit is niet meer voldoende", meent Dedry, lid van die commissie.



Voor Groen moeten de vleesschandalen leiden tot een echte ommekeer. "Dit voedselsysteem, waar hebzucht lijkt te regeren boven gezondheid, is rot. Het zorgt voor veel verliezers: de boeren en de ondernemers die het wel goed menen, de consument, onze gezondheid en het leefmilieu. Alleen wanneer de hele sector wordt doorgelicht, zal er echt iets veranderen", aldus Calvo.

'Alleen wanneer de hele sector wordt doorgelicht, zal er echt iets veranderen' Kristof Calvo (Groen)