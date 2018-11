Ook Vlaams parlementslid Sonja Claes (CD&V) stopt met politiek: “Ik ga uittredingsvergoeding opnemen. Ik heb geen schroom om dat te zeggen” ADN

21 november 2018

16u06

Bron: Belga 12 Sonja Claes (CD&V), Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Heusden-Zolder, stapt na dertig jaar uit de politiek. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt door Claes (60) aan Belga bevestigd. Ook Claes zal de uittredingsvergoeding van het Vlaams parlement opnemen. In totaal gaat het om 180.000 euro bruto, waar er volgens Claes 90.000 euro netto van overblijft.

Vanaf 1 januari wordt Sonja Claes in de gemeenteraad opgevolgd door Kristof Was, terwijl ze ook in mei 2019 geen kandidaat meer zal zijn bij de Vlaamse verkiezingen. "Ik ben 30 jaar politiek actief. Het is niet met spijt in het hart, maar op een bepaald moment kom je op een zekere leeftijd. Ik heb heel mooie dingen kunnen doen, maar om gezondheidsredenen heb ik na de vorige parlementsverkiezingen beslist om het rustiger aan te doen", reageert Claes. "Ik ga niet dadelijk iets anders doen en ik ga zeker geen voltijdse job meer opnemen. Ik blijf wel zeker vrijwilligerswerk doen."

Claes duwde op 14 oktober de lijst van CD&V-Groen in Heusden-Zolder en geraakte verkozen als gemeenteraadslid. "Het was de bedoeling om nog gemeenteraadslid te zijn, want ik wilde wel in dat netwerk blijven zitten. De verkiezingsuitslag heeft echter bepaald dat een aantal jonge mensen niet verkozen is geraakt, dus ik sta mijn plaats af aan een jonge, beloftevolle man", zegt Claes.



Net als Jo Vandeurzen en Pieter De Crem zal Claes haar uittredingsvergoeding van het Vlaams parlement opnemen. "Ik ga die opnemen. Ik heb geen schroom om dat te zeggen. Die hervorming is in 2014 unaniem in het parlement goedgekeurd, maar de verworven rechten van voor 2014 blijven behouden. Dus voor oudere politici is het meer, en dat is wat hier ook gebeurt", legt Claes uit. "Uitgerekend is dat een loon van 9.000 euro per maand, waarvan netto zo'n 4.500 overblijft, dat gedurende 20 maanden wordt doorbetaald.”

