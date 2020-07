Ook Vlaams Parlement voert mondmaskerplicht in HLA

13 juli 2020

15u11

Bron: Belga 3 Op voorstel van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) heeft het Vlaams Parlement ook de mondmaskerverplichting ingevoerd. Iedereen die een commissie- of plenaire vergadering bijwoont, zal een mondmasker moeten dragen.

De maatregel is maandag goedgekeurd op het Uitgebreid Bureau en werd meteen toegepast tijdens de bijeenkomst van de coronacommissie in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement. "Iedereen wordt geacht een mondmasker te dragen, behalve de persoon die aan het woord is", zo zei commissievoorzitter Björn Rzoska (Groen) bij de start van de zitting van de coronacommissie, waar vandaag experten Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en Herman Goossens aan het woord gelaten worden.