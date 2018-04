Ook vandaag nog staking bij Lidl: wat doet winkelketen nu met al dat voedsel? Tessa Rens

27 april 2018

06u18

Bron: VTM Nieuws, belga 128 Meer dan 140 winkels van supermarktketen Lidl sloten gisteren de deuren. Ook de dag daarvoor waren al verschillende winkels dicht en vandaag wordt er opnieuw gestaakt. Maar wat zal er precies met al het verse voedsel gebeuren dat nu gewoon blijft liggen?

De warenhuisketen laat weten dat ze het eten dat maar een dag of twee houdbaar is, zoals bijvoorbeeld vers fruit of bepaalde groenten, zal wegschenken aan de voedselbanken. Daarnaast zal Lidl het verse vlees en de verse vis aan een grondige controle onderwerpen om te zien of het nog verkocht kan worden.

“Ze gaan daar grote kortingen op geven, tot wel min 50%. Zo willen ze vermijden dat er grote voedselverspilling is”, zegt VTM NIEUWS-journalist Wim Naert.

Bij de keten woedt nu al drie dagen een stakingsactie tegen de hoge werkdruk. Hoeveel winkels van de discounter vandaag de deuren sluiten, is nog niet duidelijk. Het bedrijf heeft gisteren de verzoening aangevraagd.