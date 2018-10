Ook vandaag melden honderden agenten zich ziek: “Voorrang aan SOS-oproepen, flitsmarathon op z‘n gat” Stephanie Romans

17 oktober 2018

15u26

Bron: Eigen berichtgeving 35 Ook vandaag blijven Brusselse politieagenten zich ziek melden. “Er blijven maar zieken bij komen. Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, klinkt het in politiekringen. Politievakbond NSPV schat dat vanmorgen 550 agenten thuis bleven. “Wie geen dringende hulp nodig heeft, wordt vandaag wellicht niet geholpen”, zegt de Brusselse politie. “SOS-oproepen hebben onze prioriteit.”

Het NSPV schat dat tussen de 500 en 600 agenten van de lokale Brusselse politiezones en federale politie zich hebben ziek gemeld. “We waarschuwen al langer dat de politiemensen opgebrand zijn. De vakbond heeft niét opgeroepen om massaal ziek te melden. Maar we begrijpen het”, zegt provinciaal afgevaardigde van het NPSV, Mario Thys. “We hebben al vaak gewaarschuwd dat de mensen op het terrein moe zijn door de te hoge werkdruk. Als de politiek niet luistert, dan vallen mensen ziek, ja. Ik voorspel dat de mensen die nu uitvallen langer dan één dag thuis zullen zitten. De beveiliging van de EU- en ASEM-top zal de komende dagen nog moeilijk worden. En ik vermoed dat ook de flitsmarathon in Brussel op z‘n gat ligt.”

Bij de Brusselse lokale politie is 22 procent van het personeel ziek. In deelgemeente Laken moest het commissariaat aan de Emile Bockstaellaan daardoor een paar uur sluiten. “Er was niemand om het onthaal te doen. Slechts twee agenten kwamen werken. Die zijn buiten op patrouille”, zegt vakbondsafgevaardigde Nicolas Beckers (NSPV). Ook in Elsene zijn veel agenten ziek. “Zeker de helft”, zegt Beckers. “Zo‘n massa ziekmeldingen op zo’n korte tijd is ongezien. Ik heb het alvast nog nooit meegemaakt.”

SOS-oproepen hoogste prioriteit

In de zone Brussel-West zijn volgens woordvoerder Johan Berckmans zeker 110 agenten ziek. Bij de buren van Brussel-Zuid is vanmorgen en vanmiddag zo goed als de hele interventieploeg afwezig. “Vanmorgen kwamen maar drie leden van de interventieploeg opdagen. Door verschuivingen hebben we uiteindelijk genoeg mensen bij elkaar gekregen om toch op de dringende oproepen te kunnen antwoorden”, zegt woordvoerster Marie Verbeke.

Zo doen ze ook in andere zones. “De dringende oproepen van mensen in nood zijn prioritair”, zegt Brussels politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Het kan zijn dat mensen die geen dringende hulp nodig hebben vandaag niet geholpen worden.” Na een korte sluiting van het commissariaat in Laken, zijn alle politiekantoren momenteel open. Toch sluit Van de Keere niet uit dat er nog commissariaten dicht gaan: “Als dat nodig is om te verzekeren dat we interventies kunnen doen, dan sluiten we.” Van de Keere raadt mensen in dat geval aan om eerst naar de politie te bellen: “Je mag in normale omstandigheden zelf kiezen waar je klacht indient, maar in dit uitzonderlijk geval is het verstandig eerst even te bellen om te kijken of het open is en waar je het best terecht kan.”

Puzzelen

Volgens het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is de veiligheid van de EU- en ASEM-top die vandaag, morgen en overmorgen in de hoofdstad plaatsvinden niet in het gedrang. “Het is puzzelen, maar voorlopig krijgen we geen signalen dat er problemen zijn. De veiligheid is gewaarborgd.”

“Politiemensen hebben een grote verantwoordelijkheidszin. Er zijn dus agenten die werken. Maar of alles ook zo draait als gewoonlijk? Dat betwijfel ik”, zegt een agent. “Ik denk dan aan de bewaking van hotels van belangrijke politici. Die zullen wel bewaakt worden, maar dan door minder manschappen.”