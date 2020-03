Ook vandaag hamsterwoede in de supermarkten, politie moet tussenbeide komen in verschillende filialen mvdb/Belga - Eigen berichtgeving

13 maart 2020

09u28 358 UPDATE Het is sinds deze ochtend een overrompeling in vele voedingswinkels. “Mensen zijn nu echt aan het hamsteren geslagen”, viel te horen bij Delhaize. “Maar dat is echt niet nodig, want er is géén schaarste”, benadrukt Colruyt. En mensen mogen gerust zijn: de winkels zullen ook morgen open zijn. De politie moest tussenbeide komen in supermarkten in Anderlecht en Aalst na ruzies tussen klanten. Door de grote drukte zijn enkele winkels door hun voorraden heen, zij sluiten tijdelijk de deuren en openen pas als de rekken opnieuw zijn aangevuld.

Bij Delhaize is de verkoop sinds een tweetal weken stilaan beginnen toenemen. “Maar dat was een rustige, beheersbare stijging”, aldus woordvoerder Roel Dekelver. Gisteren is de toestand dan ontploft, vermoedelijk door de geruchten over extra maatregelen die overheid zou nemen om het coronavirus in te dammen. “We draaiden bijna twee keer het volume van een normale donderdag”, geeft Dekelver mee.

Ook deze ochtend stonden de meeste parkings al snel vol, met grote drukte in de winkels tot gevolg. “Ik kan nu echt wel zeggen dat de mensen aan het hamsteren geslagen zijn”, stelt Dekelver. “Eerder kochten ze gewoon wat extra tijdens hun normale winkelbezoek, maar nu komen ze speciaal naar de winkel om extra aankopen te doen om te stockeren.”

De woordvoerder benadrukt dat dat hamsteren echt niet nodig is. Want er zijn genoeg producten, alleen komen de werknemers er door de drukte -alle kassa’s zijn bijvoorbeeld bemand- niet altijd toe om rekken snel aan te vullen indien ze leeg zijn. Eenzelfde geluid bij Colruyt. Daar stonden deze ochtend op vele plaatsen al heel wat mensen nog voor de opening van de winkel aan de deur te wachten.

“Verkeerd begrepen”

“Sommige mensen lijken verkeerd begrepen te hebben dat de winkels in het weekend gesloten zouden zijn en dat ze dus vandaag nog naar de winkel moeten gaan”, zegt woordvoerster Hanne Poppe. Dat is niet het geval, zo benadrukt ze: alle voedingswinkels mogen ook in het weekend de deuren openen.

Ook Colruyt benadrukt dat er geen schaarste is. “Het is niet nodig om overhaast naar onze winkels te komen”, luidt het in een bericht op Twitter. “Er is voldoende voorraad en al onze medewerkers vullen de rekken continu aan. Door de drukte vraagt dat hier en daar wat extra tijd.” De winkels signaleerden eerder al dat de onlineverkoop ook fors gestegen is.

Verkoop van droge voeding dubbel zo hoog

De verkoop van droge voeding in de supermarkten lag gisteren dubbel zo hoog als normaal. Dat heeft de handelsfederatie Comeos meegedeeld tijdens een persconferentie. In de laatste twee weken was de verkoop van producten als rijst, pasta, koffie en suiker al met 40 procent gestegen. De absolute piek werd evenwel gisteren bereikt, met een stijging van 100 procent.

Over alle producten heen vond er de voorbije twee weken een stijging van 25 procent plaats. Gisteren kwam er een piek met een toename van 50 procent.

Dominique Michel, de CEO van Comeos, verzekert dat er ondanks de grote toeloop geen tekorten zijn. “Er is voldoende van alles, maar geef ons de tijd om de producten van de entrepots naar de supermarkten te krijgen”, klinkt het. Op sociale media doken echter deze ochtend al voor openingstijd foto’s en video's op van een grote rij wachtenden.

(tekst loopt door onder foto)

Maximaal 6 identieke producten

Enkele supermarkten beginnen maatregelen te nemen om de hamsterpraktijken tegen te gaan. Zo mogen klanten in het het Albert Heijn-filiaal in Zaventem maximaal zes keer hetzelfde artikel kopen. Shoppers die een grote voorraad willen inslaan, zullen dus naar elders moeten uitwijken.

Verwacht wordt dat veel supermarkten soortgelijke maatregelen zullen nemen als het hamsteren aanhoudt. Tot wanneer de maatregel bij Albert Heijn Zaventem in voege is, is nog niet duidelijk.

De grote drukte leidt in de winkels soms tot wrevel. Zo is de politie moeten tussenkomen in de Colruyt aan de Maurice Herbettelaan in Anderlecht. Rond 9 uur was er een kleine ruzie ontstaan tussen klanten . “Mensen smeten zich op dezelfde producten, wat leidde tot spanningen. Van een gevecht of gekwetsten was er geen sprake. Er werd ook niemand gearresteerd”, zegt een woordvoerster van politiezone Brussel Zuid. De politie van Oostende regelt momenteel het drukke verkeer op de Torhoutsesteenweg door veel toekomende en vertrekkende supermarktklanten. Ook in Aalst regelt de politie het verkeer na een ruzie op de parking van de plaatselijke Colruyt.

Door de grote drukte zitten sommige supermarkten nu al door hun voorraden heen. Deze winkels sluiten enkele uren de deuren en openen pas als ze opnieuw bevoorraad zijn. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Aldi in het Antwerpse district Merksem. Op sociale media gingen berichten rond dat de supermarkt de deuren sloot na plunderingen, maar dat klopt niet, benadrukt de Antwerpse politie.

Lees ook:

Nog voor grote rush al 20 procent meer droge voeding verkocht: “Hamsteren nergens voor nodig”

Hamsteren heeft geen zin: “Dit is massapsychologie die nergens op gebaseerd is”

De Colruyt in Ramsel voor openingsuren. Mensen staan aan te schuiven om als eerste binnen te kunnen, parking staat vol. #corona #Covid_19 @colruyt pic.twitter.com/fuAIsWmtYx Jana Van Casteren(@ janavc_) link

Beste mensen, volg de instructies en gebruik je gezond verstand. Samen moeten we deze crisis aanpakken, solidair. We moeten steun uitwerken voor getroffen sectoren, zoals de horeca.



Maar aub: Doe. Dit. Niet. 👇👇#corona https://t.co/gNAT4wuOZl Egbert Lachaert(@ egbertlachaert) link