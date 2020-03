Ook vandaag hamsterwoede in de supermarkten, "maar dat is nergens voor nodig” mvdb

13 maart 2020

09u28 52 Het lijkt erop dat supermarktklanten vandaag opnieuw aan het hamsteren slaan. De grote warenhuisketens benadrukken met klem dat het massaal inslaan van levensmiddelen “écht nergens voor nodig is”.

Deze ochtend is op Twitter een foto geplaatst van de Colruyt in Ramsel (Herselt, provincie Antwerpen) in de Zuiderkempen, waar nog voor openingstijd al een grote rij wachtenden stond.

De ketens benadrukken dat alle winkels over voldoende voorraad beschikken, net als de distributiecentra. Volgens handelsvereniging Comeos verkopen de supermarkten momenteel tussen de vijftien tot twintig procent meer droge voeding en producten met een langere houdbaarheid dan normaal. Het gaat dan om producten zoals rijst, pasta, conserven, bloem en koffie.

Maximaal 6 identieke producten

Enkele supermarkten beginnen maatregelen te nemen om de hamsterpraktijken tegen te gaan. Zo mogen klanten in het het Albert Heijn-filiaal in Zaventem maximaal zes keer hetzelfde artikel kopen. Shoppers die een grote voorraad willen inslaan, zullen dus naar elders moeten uitwijken.



Verwacht wordt dat veel supermarkten soortgelijke maatregelen zullen nemen als het hamsteren aanhoudt. Tot wanneer de maatregel bij Albert Heijn Zaventem in voege is, is nog niet duidelijk.

