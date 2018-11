Ook vandaag filterblokkades in Henegouwen door ‘gele hesjes’ kg

29 november 2018

06u51

Bron: Belga 0 Actievoerders van de 'gele hesjes', die protesteren tegen de hoge brandstofprijzen, houden vanochtend in de provincie Henegouwen filterblokkades. Dat meldt de federale politie.

Zo zijn er filterblokkades in Hensies op de A7 in beide richtingen, in Gellingen op de N57 aan het rond punt nabij de afrit van de A8 en in Erquelinnes op de N40.

