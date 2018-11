Ook vanavond voeren gele hesjes actie aan Total Feluy: E19 afgesloten, 350 agenten bewaken site mvdb

22 november 2018

22u16

Bron: Belga 0 310 agenten van de federale politie en 40 manschappen van de lokale politie bewaken deze avond de petrochemische site van Feluy in Henegouwen. Ook vanavond zijn actievoerders van de gele hesjes naar het hermetisch afgesloten brandstofdepot van Total afgezakt om te demonstreren tegen de hoge brandstofprijzen.

Ook defensie stuurt versterking. Het benzinedepot is een van de grootste van Europa. De autosnelweg E19 is nog steeds afgesloten voor het verkeer tussen Arquennes en Familleureux. Wie geen geldige reden heeft om in de buurt te zijn, wordt teruggestuurd.Volgens gouverneur van de provincie Henegouwen Tommy Leclercq is de situatie momenteel rustig, gaf hij deze avond aan op een persconferentie in Bergen (Mons). De ordediensten volgen ook op de sociale media de situatie op de voet. Enkele profielen worden extra in de gaten gehouden.