Ook Uplace light is "onverteerbaar" voor Vilvoords burgemeester Hans Bonte

Bron: Belga 5 Kos Ook de komst van een eventueel 'Uplace light', dat een derde kleiner is dan gepland, is voor burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte "onverteerbaar". Dat heeft hij vandaag gezegd in De Ochtend op Radio 1. "Het verbaast mij dat minister Muyters daar niet meer vraagtekens bij plaatst", aldus de sp.a'er.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) zou na "maandenlang geheim topoverleg" een "ultiem plan" op tafel hebben gelegd om het Uplace-winkelcomplex van de ondergang te redden, schrijft De Tijd vandaag. Volgens de krant stelt Muyters de regering voor om Uplace met een derde te verkleinen en legt het omstreden winkelcentrum zich daar ook bij neer. Er zou 70 procent minder kantoorruimte komen en 10 procent minder winkelruimte. Het geplande hotel wordt geschrapt.

Maar volgens Muyters gaat het gewoon om een rapport van bemiddelaar Wim Van Asschot, dat hij heeft doorgespeeld aan zijn collega's binnen de regering. "Ik heb zelf geen voorstel gedaan en heb in het dossier ook geen enkele rol te spelen", zei de minister in De Ochtend. Over de inhoud van het rapport bleef Muyters veeleer op de vlakte, al vindt hij het wel "goed dat er iets gebeurt met vervuilde grond."

"Onverteerbaar"

Voor Hans Bonte is wat in het rapport van Van Asschot staat sowieso "onverteerbaar", al heeft hij het document nog niet gekregen. "Een Uplace light moet qua gevolgen voor milieu en mobiliteit niet onderdoen" voor het volwaardige project, vindt de burgemeester van Vilvoorde. Het omstreden winkelcomplex zou op de gesaneerde grond naast het viaduct van Vilvoorde worden neergepoot, maar daar heeft Bonte zich altijd tegen verzet.

"Het verbaast mij dat Muyters als minister van Economie daar niet meer vraagtekens bij zet. Dit is gewoon een organisatie van de stilstand, en dat heb ik tegen Van Asschot ook gezegd toen hij op bezoek kwam", zei Bonte.

Bezorgdheden

Volgens Uplace-CEO Jan Van Lancker "werd er tijdens de onderhandelingen constructief gezocht naar de meest maatschappelijk relevante oplossingen voor de reconversiezone Vilvoorde-Machelen".

"Wij hebben goed geluisterd naar de bezorgdheden van de voor- en tegenstanders van het project, en de nodige aanpassingen voorgesteld", zegt de Uplace-CEO in een korte reactie. "De regio kampt met grote maatschappelijke uitdagingen en wacht ondertussen al meer dan 20 jaar op broodnodige vooruitgang, welvaart en groei."

Verdere commentaar geeft Uplace niet. Het bedrijf wil de gesprekken niet in de media voeren, maar is "enthousiast" om aan het project te werken. De Raad van State moet zich nu uitspreken over het ruimtelijk plan voor de zone Vilvoorde-Machelen. "We moeten nu afwachten wat de Raad van State zegt. Ik veronderstel dat als er een vernietiging komt, daar binnen de regering over gesproken moet worden", aldus minister Muyters nog.

Unizo: "Uplace Light blijft shopping center large"

Ook Unizo vindt een light-versie van Uplace een slecht idee. "Een Uplace Light blijft een shopping center large. Ook met tien procent minder winkeloppervlakte blijft het een groot winkelcentrum", zegt adviseur Michiel Verhamme van de ondernemersorganisatie.

Volgens Verhamme heeft de aangestelde Vlaamse topambtenaar wel zijn ronde gedaan bij de betrokken partijen, Unizo inclusief. "Maar het was eerder een verkenningsronde dan een bemiddelingsronde. Een bemiddeling is een stap verder, en zo ver is het niet gegaan", zegt de adviseur.

Voor Unizo moet er een grote breuk komen met de bestaande plannen, en die ziet de ondernemersorganisatie niet. "We hebben altijd gezegd dat we rond de tafel willen zitten, maar er moet een wezenlijk verschil in de plannen zijn", zegt Verhamme. De lightversie blijft volgens hem een groot winkelcentrum in de periferie, zonder enige verbinding met de bestaande centra en met zware verkeershinder.

Koehandel met CD&V?

De Tijd schrijft vandaag ook over een soort koehandel om CD&V over de streep te trekken. Die houdt het been stijf over het winkelcomplex, terwijl N-VA het Eurostadion weinig genegen is. Daarom zou ook een soort 'Eurostadion Light' op tafel liggen, maar ook dat ontkent Muyters met klem. "Dit is helemaal geen piste", zegt hij. "Zo'n koehandel zou de politiek onwaardig zijn, denk ik. Dat is niet wat mensen van politici verwachten."

