Ook uitrusten op een bankje of picknicken in het park kan weer vanaf maandag

04 juni 2020

07u49

Bron: Belga, Radio 1 9 Gisteren gaf de Nationale Veiligheidsraad het startschot van de volgende fase in de versoepeling van de coronamaatregelen: vanaf maandag mogen cafés en restaurants opnieuw open, wordt ‘de bubbel van vier’ uitgebreid naar tien personen per week en mag er opnieuw gesport worden. Na afloop van de persconferentie zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dat wie even uitrust op een bank in het park nog steeds een boete riskeert: “Er is nog altijd de mogelijkheid om dat te verbaliseren", aldus de minister. Premier Wilmès liet intussen weten dat het ministerieel besluit zal worden aangepast.



“De regel is nog altijd van toepassing”, zei minister De Crem gisteren. “Het zich niet bewegend verplaatsen in parken kan het voorwerp uitmaken van een aanmaning. Wanneer er een terughoudende houding is of men wenst er niet op in te gaan, is er nog altijd de mogelijkheid om te verbaliseren.” De maatregel werd bij het invoeren van de lockdown ingevoerd om samenscholingen te vermijden. Later werd verduidelijkt dat er een uitzondering mocht gemaakt worden voor zwangere vrouwen, ouderen en personen met een beperking. Om diezelfde reden werd het ook verboden om te picknicken en zonnebaden in parken.

Premier Sophie Wilmès (MR) verduidelijkte vandaag echter dat die maatregel tegen maandag zal geschrapt worden. “Het ministerieel besluit zal worden aangepast”, zei de premier in De Ochtend op Radio 1. Wilmès benadrukte nogmaals dat het vanaf maandag toegelaten is om met maximaal tien personen samen te komen, binnenshuis of buitenshuis.

