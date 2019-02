Ook tweede man die Vangheluwe beschuldigt, verhoord als verdachte TVC

27 februari 2019

18u13

Bron: Belga 0 Naast Kris Verduyn is woensdag nog een tweede man verhoord die beweert dat hij door de toenmalige Brugse bisschop Roger Vangheluwe seksueel misbruikt is. Dat meldt het Brusselse parket. Net als Verduyn werd die tweede man, A., verhoord als verdachte nadat de oud-bisschop een klacht had ingediend wegens lasterlijke aangifte, laster en eerroof.

Roger Vangheluwe was de 25ste bisschop van Brugge, tussen 1984 en 2010. Op 22 april 2010 bood hij zijn ontslag aan als bisschop omdat hij zich voor en na zijn bisschopswijding schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarige neef. Die feiten maken het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek dat deel is gaan uitmaken van Operatie Kelk, het onderzoek naar seksueel misbruik in de Belgische Kerk.

Het federaal parket was in 2016 van oordeel dat de strafvordering in Operatie Kelk vervallen was door eerdere veroordelingen van een aantal verdachten, het overlijden van andere verdachten, en doordat alle overige feiten verjaard zijn. De Brusselse raadkamer sloot het dossier echter nog niet af omdat er bijkomend onderzoek gevraagd werd door verschillende burgerlijke partijen.

Bijkomende klachten

Sindsdien heeft meester Walter Vansteenbrugge nog versschillende bijkomende klachten ingediend tegen Roger Vangheluwe. Eén van die beweerde slachtoffers is Kris Verduyn. Die man beweert dat hij in 1992 gedwongen werd om seks met Vangheluwe te hebben. Dat zou gebeurd zijn voor de vormselviering van zijn zus, toen Verduyn 10 jaar oud was en optrad als misdienaar.

Tot nog toe werd niemand in verdenking gesteld, beide personen werden ook niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Brusselse parket

Vangheluwes advocaat reageerde daarop door zowel tegen Verduyn als tegen andere beweerde slachtoffers klacht in te dienen wegens laster en eerroof.

"We kunnen bevestigen dat vandaag twee personen, A. en V., werden verhoord naar aanleiding van een klacht met burgerlijke partijstelling van Monseigneur Vangheluwe, wegens lasterlijk aangifte en laster en eerroof", meldt het Brusselse parket. "Tot nog toe werd niemand in verdenking gesteld, beide personen werden ook niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter.”