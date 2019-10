Ook twee listeria-besmettingen in ons land door vlees uit Nederlandse fabriek IB

24 oktober 2019

05u07

Bron: Belga 1 Er zijn in ons land twee mensen besmet geraakt met exact dezelfde listeria-bacterie die in Nederland drie dodelijke slachtoffers maakte en een miskraam uitlokte. Dat blijkt uit onderzoek van Gezondheidsinstituut Sciensano, die een staal van de Nederlandse bacterie heeft vergeleken met stalen van Belgische patiënten. Dat melden Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg vandaag.

Het gaat om een vrouw van 97 jaar en een vrouw met de Nederlandse nationaliteit die een week voor haar hospitalisatie in Antwerpen een baby'tje kreeg. Beide vrouwen zijn besmet geraakt in 2018.

Begin deze maand barstte het vleesschandaal los in Nederland, toen bleek dat over een periode van twee jaar twintig mensen besmet raakten met listeria nadat ze charcuterie aten uit een fabriek van Offerman, dochterbedrijf van het Belgische Ter Beke. Dat vlees belandde ook hier in supermarkten Aldi en Albert Heijn. Het vlees is uit de rekken gehaald en de bewuste fabriek in Nederland is nog steeds dicht.

Hoe het de twee Belgische gevallen is vergaan, is niet bekend. Listeriose is geen meldingsplichtige ziekte, dus het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt patiënten niet verder op.

Meer over Nederland

gezondheid