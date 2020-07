Ook topman onderwijsvakbond vreest voor 1 september: “Gedrag dat we nu stellen, pleegt aanslag op de veiligheid van onze leerkrachten”

Hou u aan de maatregelen, doe het voor onze schoolkinderen. Dat is de noodkreet die Koen Van Kerkhoven (48), topman van de grootste onderwijsvakbond COC slaakt. “Met het gedrag dat we nu stellen, plegen we een aanslag op het leerrecht van onze leerlingen en studenten, én de veiligheid van onze leerkrachten.” Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt op alle mogelijke scenario’s voorbereid te zijn. Na 15 augustus evalueert hij met de onderwijsveld en de GEES of de klassen zoals voorzien onder code geel kunnen openen. Al lijkt dat momenteel twijfelachtig.