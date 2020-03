Ook thuis ben je verzekerd voor een arbeidsongeval Marc Coppens

27 maart 2020

17u35 4 Sinds het uitbreken van de coronacrisis is telewerken de norm, maar ben je ook verzekerd voor een arbeidsongeval wanneer je thuis werkt? Volgens Patrick De Craene, expert bij Baloise Insurance, is dat zeker het geval. Baloise schat dat jaarlijks slechts 1% van de arbeidsongevallen gebeuren tijdens het telewerken, maar nu Belgen massaal genoodzaakt zijn om thuis te werken, verwacht de verzekeraar een stijging.

Als thuiswerker is er sprake van een arbeidsongeval wanneer je tijdens het werk bijvoorbeeld op een andere verdieping naar de wc gaat en van de trap valt of wanneer je aan je bureau gaat zitten om te werken en van je stoel schuift. Maar ook als je je tijdens de pauze verbrandt aan heet water om koffie of thee te zetten of wanneer je in je vinger snijdt bij het bereiden van je lunch. Zelfs wanneer je een broodje in de tuin eet en uitglijdt op je houten terras, is dat een arbeidsongeval.

Maar niet elk ongeval is automatisch een arbeidsongeval. Als je bijvoorbeeld uitglijdt op weg naar je brievenbus om je privé post te halen. Of je bezeert je tijdens het schoonmaken of bij de verzorging van je dieren. Ook wanneer je ’s middags boodschappen doet en een ongeval hebt, is dat een privé ongeval. Wanneer je tussendoor gaat wandelen of joggen en je komt lelijk ten val, komt de arbeidsongevallenverzekering niet tussen. “Een ongeval dat gebeurt op de plaats en tijdens de uren die schriftelijke zijn afgesproken, is een arbeidsongeval, tenzij het gebeurt tijdens activiteiten die geen verband houden met de uitvoering van het werk zoals bijvoorbeeld huishoudelijke klussen”, zegt De Craene. “Werknemers hebben er dus baat bij schriftelijk aan te geven welke dagen of uren ze al dan niet werken.”

