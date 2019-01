Ook Theo Francken stelt zich burgerlijke partij in onderzoek naar visumfraude

16 januari 2019

Bron: Belga 10 Ook oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stelt zich burgerlijke partij in het gerechtelijk onderzoek naar fraude met humanitaire visa. Dat lijkt vooral rond Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam te draaien. Kucam zou zich hebben laten betalen door vluchtelingen die via ons land naar Europa wilden komen. Eerder zeiden ook de federale regering en Franckens opvolger, Maggie De Block (Open Vld), dat ze zich burgerlijke partij zullen stellen.

Een ‘Pano’-reportage bracht gisteren aan het licht dat tussenpersonen hoge bedragen vroegen aan mensen om hun familieleden of kennissen aan een visum te helpen. Vooral Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) bevindt zich in het oog van de storm. Kucam zou Oosterse christenen aan humanitaire visa zou hebben geholpen in ruil voor grof geld. De man verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter in Antwerpen. Hij is door N-VA in al zijn functies geschorst.



Kucam werkte als tussenpersoon voor het kabinet-Francken. Het parket benadrukte gisteren dat “in de huidige stand van het onderzoek, er geen aanwijzingen zijn dat de voormalige staatssecretaris of iemand van het kabinet betrokken zou zijn bij de feiten”.

“Francken besliste in alle autonomie”

Vanmiddag lieten ook de federale regering en minister Maggie De Block weten dat ze zich burgerlijke partij zullen stellen. De Block zei ook dat hervestiging enkel nog mogelijk zal zijn via betrouwbare organisaties. In principe gaat het om het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR).



Premier Charles Michel (MR) spreekt van “zeer ernstige en choquerende feiten” als ze bewezen zouden worden. De federale overheid wil naast de burgerlijke partijstelling ook een administratief onderzoek voeren naar hoe de humanitaire visa zijn afgeleverd. Het gaat dan vooral over de manier waarop de individuele dossiers zijn beoordeeld, en welke criteria daarvoor in acht zijn genomen, door de verschillende diensten. “Er moet duidelijkheid komen over deze zaak”, aldus Michel.

“Zijn tussenpersonen wel legaal?”

Volgens CD&V-vicepremier Kris Peeters is het verhaal “als een bom ingeslagen” bij de regering. “De vroegere staatssecretaris besliste in alle autonomie over de toekenning van humanitaire visa. Hij stond daar ook op”, benadrukte de CD&V’er. Peeters noemt de affaire “zeer, zeer ernstig”, maar wil niemand beschuldigen “zonder kennis van zaken”. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo liet verstaan dat hij twijfelt of het systeem van tussenpersonen wel legaal is.

“Francken zelf niet naar Justitie gestapt”

Kamerlid Wouter De Vriendt van oppositiepartij Groen zei vanochtend dat Francken politiek verantwoordelijk is als blijkt dat Kucam zich verrijkt heeft met het uitreiken van humanitaire visa. “Kucam kon blijkbaar via een connectie op het kabinet, zelf als bevriende N-VA’er bepalen wie een humanitair visum kreeg en wie niet. Uiteraard is Francken dan politiek verantwoordelijk.”

Het onderzoek moet voor het groene parlementslid nu uitwijzen of er sprake was van naïviteit of slecht bestuur op het toenmalige kabinet-Francken, of dat er sprake was van medeplichtigheid en dat er mensen op het kabinet wisten van een carrousel.

Francken zei gisteren in ‘Terzake’ dat hij geruchten gehoord had en iedereen heeft gezegd naar Justitie en politie te gaan om een klacht in te dienen. De Vriendt merkt op dat de ex-staatssecretaris zelf geen stappen heeft gezet naar Justitie. “Iedereen heeft de burgerlijke verantwoordelijkheid om eventuele misdrijven te signaleren”, aldus nog het Kamerlid.