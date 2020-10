Ook Sven Gatz (Open Vld) test positief: na Waalse regering ook Brusselse regering in quarantaine HAA

07 oktober 2020

16u05

Bron: Belga 38 Ook de Brusselse minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld) heeft positief getest op het coronavirus. De overige leden van de Brusselse regering laten zich testen en gaan in afwachting van de resultaten in quarantaine. Eerder gingen ook al de ministers van de Waalse regering in quarantaine nadat minister Valérie De Bue (MR) positief had getest op het nieuwe coronavirus.

“De minister vertoont milde symptomen van het virus en zal zoals verplicht is twee weken in quarantaine gaan. Hij blijft digitaal en vanop afstand werken”, vertelt Gatz’ woordvoerster Eva Vanhengel. De kabinetsmedewerkers met wie de minister meer dan vijftien minuten in nauw contact is gekomen, zullen zich allemaal laten testen en gaan ook in quarantaine.

Vorige week donderdag nog kwam de Brusselse regering samen naar aanleiding van haar wekelijkse ministerraad. Tijdens deze vergadering werden de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen nageleefd. Uit voorzorg zullen de leden van de Brusselse regering zich laten testen. In afwachting van het resultaat schrappen ze hun officiële activiteiten en werken ze digitaal en vanop afstand.

Dit met uitzondering van minister Alain Maron (Ecolo), die vorige week op werkbezoek was in Berlijn, en staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS), die met zwangerschapsverlof is.

Ook Waalse regering in quarantaine

Ook de Waalse minister van Toerisme Valérie De Bue (MR) heeft positief getest op het coronavirus. Zij weet sinds vanochtend dat ze besmet is met Covid-19, meldt haar woordvoerder. De Bue stelt het goed en werkt verder vanop afstand, klinkt het in een communiqué van de Waalse regering.

Het laatste fysieke contact met de voltallige Waalse regering dateert van vorige week vrijdag, toen Christophe Collignon (PS) de eed aflegde als minister in het Waals parlement. De coronaregels werden daarbij gerespecteerd, maar uit voorzorg schorsen alle Waalse ministers toch tijdelijk hun publieke activiteiten op.

De geplande bijeenkomst van de regering morgen zal via videoconferentie plaatsvinden. Alle Waalse ministers laten zich vandaag nog testen en blijven zeker nog in afzondering tot ze het resultaat van die test kennen, benadrukt de regering.

Binnen de MR moet voorlopig niemand in quarantaine. De Bue ontwikkelde zondag al coronasymptomen en was "uit voorzorg" niet aanwezig op het partijbureau en de interparlementaire conferentie van afgelopen maandag, waar het lot van voorzitter Georges-Louis Bouchez ter sprake kwam.

Die laatste kwam onder vuur te liggen nadat hij net Valérie De Bue in de Waalse regering wilde vervangen door Denis Ducarme, voor wie geen plaats meer was in de federale casting. Dat ging toen niet door, omdat het decretaal vastgelegde minimum aantal vrouwen in de Waalse regering dan niet meer gehaald zou worden.

