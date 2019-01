Ook studenten gaan mee betogen voor klimaat KVDS

21 januari 2019

07u31

Bron: Belga 0 De actie 'Youth for Climate' trok vorige week 12.500 scholieren naar Brussel en daar zouden volgende maand nog een pak actievoerders kunnen bijkomen. Na de examens stappen ook de studenten mee in de strijd voor het klimaat, staat in de kranten van Mediahuis.

"We gaan hun stem verdubbelen", zegt UGent-studente Laura Cools (22) in de krant. "Ook de hogeschool- en universiteitsstudenten willen niet stil blijven zitten."

14 februari

Cools zette samen met twee studenten van de Universiteit Antwerpen de actie 'Students for Climate' op poten. Het plan: op donderdag 14 februari, na de examens en na de lesvrije week, mee gaan betogen. Het zal trouwens niet bij Antwerpen en Gent blijven, ook studenten uit Brussel, Bergen en Louvain-la-Neuve zouden op de kar springen. Bedoeling is om in de studentensteden een mars te organiseren richting het station. Van daaruit kunnen studenten dan met de trein naar Brussel om de middelbare scholieren te vergezellen.