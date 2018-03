Ook sponsors Rode Duivels bezorgd over expliciete teksten van maker WK-lied: "We willen gesprek met voetbalbond" Sponsors Rode Duivels ook bezorgd over Damso, na oproep Vrouwenraad over rapper die WK-lied maakt Sven Spoormakers

06 maart 2018

17u05

Bron: eigen berichtgeving 0 AB Inbev, Carrefour, Coca-Cola en BMW zitten ook in hun maag met de Brusselse rapper Damso, die het officiële WK-lied voor de Rode Duivels zal maken. "We hebben onze bezorgdheden al overgemaakt aan de Voetbalbond." Besix, nog een sponsor, onderzoekt de zaak: "Als inderdaad blijkt dat deze artiest de vrouwenrechten niet respecteert, gaan we in gesprek met de Voetbalbond."

Vanmorgen verspreidde de Vrouwenraad een open brief waarin de organisatie vraagt aan de CEO's van de sponsors van de Rode Duivels om de Brusselse rapper Damso te wraken als zanger van het officiële WK-lied van de Belgen op het WK in Rusland komende zomer. Volgens de Vrouwenraad zijn z'n teksten bijzonder vrouwonvriendelijk en seksistische en daarom niet verenigbaar met de waarden die de Voetbalbond en de Rode Duivels wil uitdragen. Omdat reactie namens de Voetbalbond op hun vraag uitblijft, stappen ze met hun open brief naar de sponsors, in de hoop op die manier druk uit te oefenen. "De organisatoren en de geldschieters dragen dus een zware morele verantwoordelijkheid. Wij vertrouwen erop dat u de voetbalbond op zijn plichten wijst en aandringt op een andere en meer gepaste keuze", schrijft de Vrouwenraad.

Intussen reageren ook de sponsors van de voetbalbond en de Rode Duivels. Na de publicatie van de open brief is er druk contact geweest tussen de verschillende communicatiediensten van grote bedrijven als AB Inbev, Coca-Cola en ING. "Wij zijn allemaal gealarmeerd, inderdaad", klinkt het.

"AB InBev hecht zeer veel belang aan respect en diversiteit", zegt ook woordvoerster Fleur Poets. "Gendergelijkheid en vrouwenrechten maken deel uit van onze kernwaarden. We gaan er als trouwe sponsor van uit dat de Belgische voetbalbond deze waarden deelt en zullen, samen met de andere sponsors, een gesprek aangaan met de Belgische voetbalbond."

"We hebben zelfs een hele tijd geleden de Voetbalbond onze bezorgdheid al overgemaakt", zegt BMW Belux-woordvoerder Pieter De Wit. "We willen als bedrijf niet gelinkt worden aan welke vorm van discriminatie ook. Maar het is niet aan ons om beslissingen af te dwingen. De Voetbalbond beslist autonoom, ook over wie ze het WK-lied laten maken.

Hetzelfde geluid bij Carrefour: "We hebben meerdere weken geleden al onze bezorgdheden gemeld aan de Belgische voetbalbond. Seksisme is niet op zijn plaats, vinden wij. Niet in ons bedrijf, en die politiek trekken we op sportief vlak ook door. Maar de Voetbalbond is verantwoordelijk voor de promotie van haar ploegen, en dus ook voor de inhoud van de boodschappen die zij brengen", aldus woordvoerder Baptiste Van Outryve.

Ook Coca-Cola reageerde op de open brief van de Vrouwenraad. "Als één van de meest sekseneutrale merken ter wereld hechten wij het grootste belang aan diversiteit, inclusie en gendergelijkheid. Coca-Cola sponsort de Koninklijke Belgische Voetbalbond omdat voetbal ook in ons land mensen samenbrengt en op die manier goed bij de waarden van ons merk past. We nemen deze opmerking heel serieus en zullen dit dan ook bespreken met onze contacten bij de KBVB", stelt communicatiemanager Laura Brems.

Bij bouwbedrijf Besix wil men de kwestie eerst onderzoeken en de tekst van het WK-lied afwachten. "Damso heeft al aangekondigd dat zijn song 'Human' zal heten, wat toch een evenwichtigere toon belooft. Als inderdaad blijkt dat deze artiest de vrouwenrechten niet respecteert, gaan we toch een praten met de Voetbalbond", zegt woordvoerster Florence Bribosia.

Zijn de teksten van Damso nu seksistisch of niet? Expliciet zijn ze zeker wél:

"Ik ga achteruit om je beter van achteren te pakken, slet.

Ik zit in de put als ik uit je reet kom

Ze pijpt niet zo goed, heeft geen diepe keel

Franse hip-hop, ik schiet op de tieten

Slet, hou je bek, voor de prijs van één geef ik je twee vingers

Hey, hoer, waar zijn we?

Ik neuk je als een hond ook al draag je een hoofddoek." (uit 'Pinocchio)

"Stiekem gedoe in een ondergrondse parking

Ik laat me gaan en kom tussen je lendenen

Ver weg van handboeien, knieën op de grond

Gebroken wit op de kaken

Ze veegt het af zodat haar vent haar niet betrapt

Op een avond heb ik haar eerlijk gezegd:

Ik zal niet zeggen 'ik hou van je' zodat je zou verdwijnen

Ik zal je meenemen op hotel tussen zakken en valiezen

Ik wil goud op m'n horloge, fuck de mechaniek

Ik zie haar naakt op onze eerste ontmoeting, ik ga op in rook

Afgewerkt door haar kont, mishandelt ze mij" (uit: E.Signaler)