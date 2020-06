Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau zegt aan partijbureau dat Vivaldi-coalitie geen optie meer is IVDE

09 juni 2020

12u56 16 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau heeft aan zijn partijbureau gisteren duidelijk gemaakt dat een federale Vivaldi-coalitie met groenen, socialisten, liberalen en CD&V geen kans meer maakt. Bij de PS deed gisteren ook Paul Magnette dat. De Vlaamse socialisten zijn pragmatisch, klinkt het. “Je kan dat jammer vinden, maar je moet spelen met deze kaarten.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was niet afgesproken, maar net zoals PS-voorzitter Paul Magnette briefte sp.a-voorzitter Conner Rousseau gisteren zijn partijbureau. Hij overliep de mogelijkheden voor de regeringsvorming na het gesnuffel van de voorbije weken.

Vivaldi is van tafel, liet hij op dat bureau ook verstaan, net zoals Magnette dat deed bij de PS. Het zal met N-VA moeten of niet. In tegenstelling tot de PS ontspon er zich bij sp.a wel geen urenlang debat. De top van de partij is dan ook al meerdere keren gebriefd door Rousseau. Hij heeft zijn partij mee, klinkt het. “Hij is er in geslaagd om zogenaamde clans te verzoenen door ze allemaal achter hem te krijgen."



De Vlaamse tak van de socialistische vakbond zetelt overigens ook in het partijbureau van sp.a en stelt zich constructief op. “Je kan betreuren dat een coalitie zoals Vivaldi niet lukt, maar je moet verder”, klinkt het bij de partij. “Als we dat niet doen, is dat het collectieve falen van de politiek."

Binnen de partij wijzen ze er ook op dat N-VA zich bijzonder constructief zou opstellen. Het zogenaamde horror-lijstje - dat de PS ooit lekte - zou niet meer op tafel liggen. “Ga je dan echt een regering blijven blokkeren omwille van de perceptie? Zo doe je in België niet aan politiek. Het recept van België is dat je een compromis vindt tussen partijen aan weerszijden van de taalgrens.”

Intussen stelt men zich ook de vraag: gaat de PS bepalen of er verkiezingen komen? Zullen andere Franstalige partijen dat laten gebeuren? Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lees ook:

- “Vivaldi is dood”, weet nu ook Magnette. Maar regering met N-VA staat nog niet in de steigers

- Superkern bewijst: brede regering werkt niet



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.