Ook sp.a valt uit de boot: “Onze lat lag blijkbaar te hoog, onze eisen te sociaal” LH

12 augustus 2019

14u58 0 In een persbericht reageerde sp.a op de beslissing van Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) om de partij links te laten liggen. “Na de verkiezingen hebben we ons als partij bescheiden maar constructief opgesteld. We hebben van in het begin gekozen voor een open dialoog met focus op inhoud. En die lat lag voor ons hoog met sociale keuzes die in Vlaanderen opnieuw voor zekerheid moeten zorgen, voor iedereen.” Ook PVDA en Groen lieten zich kritisch uit over de startnota.

Volgens sp.a, dat even in de running was voor een ‘Bourgondische coalitie’ met N-VA en Open Vld, komen kernthema’s als betaalbare facturen en toegankelijkheid van onderwijs, zorg en openbaar vervoer wel aan bod in de nota, maar niet zoals de partij dat zou willen.

“Onze lat lag blijkbaar te hoog, onze eisen blijkbaar te sociaal. De facturen van de Vlamingen stegen de voorbije jaren fors en de wachtlijsten in de zorg zijn vandaag langer dan ooit. De Vlaming krijgt dezelfde regering met met even vage beloftes als vijf jaar terug. Dit lijken niet de noodzakelijke hervormingen die Vlaanderen nodig heeft,” klinkt het nog bij sp.a.

PVDA: “De Wever potdoof voor sociaal signaal van kiezer”

Volgens PVDA blijft De Wever “potdoof voor het sociaal signaal van de kiezer”. “De afgelopen vijf jaar heeft de Zweedse coalitie al bewezen dat ze daar niet toe in staat is en ze werd daar door de kiezer voor afgestraft. Toch belooft De Wever in zijn startnota nog meer van hetzelfde: opnieuw vijf jaar koud en kil beleid dat sociale voorzieningen afbouwt en mensen tegen elkaar opzet", zegt fractieleider Jos D’Haese.

“Veel Vlamingen kunnen de vele hoge facturen niet meer betalen en komen niet meer toe op het einde van de maand. Deze problemen worden door De Wever vakkundig genegeerd”, aldus D’Haese nog. Hij spreekt ook over “een duidelijke keuze voor een harde Vlaamse identiteitsproblematiek die mensen tegen elkaar opzet en muren optrekt in plaats van bruggen te bouwen”.

Ook klaagt de partij over het ontbreken van een streefcijfer voor kinderarmoede. “Waar Liesbeth Homans vijf jaar geleden nog een halvering beloofde, is de ambitie nu zelfs in woorden verdwenen,” klinkt het nog fel. Het streven naar excellentie in het onderwijs moet het ook ontgelden. “De visie van deze nota op onderwijs staat volledig haaks op sociaal onderwijs dat elk kind in de samenleving kansen geeft om zich optimaal te ontplooien,”

“Vlaams, Vlaamser, Vlaamst”

Groen reageerde deze voormiddag bij monde van Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. Ook zij was kritisch voor het streven naar excellentie in het onderwijs. “Voor onderwijs gaan inschrijvingsdecreet en m-decreet op de schop en moeten we excelleren in plaats van die nivellering door in te zetten op gelijke kansen”, schreef ze op Twitter.

Later op de dag liet de partij zich ook kritisch uit in een persbericht. Volgens Groen "ontbreken de twee belangrijkste maatregelen om de klimaattransitie in te zetten: een slimme kilometerheffing en de betonstop”. “De N-VA wil dus aan de staart van het peloton blijven hangen”, zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. “Het valt te vrezen dat de tweede zit van de Zweedse regering geen beter rapport zal kunnen voorleggen. Niet voor klimaat, maar ook niet voor armoede én voor onze samenleving.”

