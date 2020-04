Ook sector deelmobiliteit zwaar getroffen door coronacrisis WDw

02 april 2020

16u09

Bron: Belga 1 De maatregelen tegen de uitbraak van het nieuwe coronavirus treffen ook de sector van de zogenaamde gedeelde mobiliteit, zoals bijvoorbeeld deelauto’s en deelfietsen, scooters en steps. Sinds de regering op 13 maart quarantainemaatregelen oplegde, daalde het aantal ritten of gereden kilometers al met gemiddeld 60 tot 80 procent, klinkt het bij Autodelen.net.

De financiële impact is nog niet helemaal duidelijk, maar zou toch in de tienduizenden euro’s verlies per bedrijf lopen. Bij de helft van de aanbieders is een deel van het personeel tijdelijk werkloos.

Doordat de Belg niet meer de behoefte heeft om zich te verplaatsen, is het gebruik van de deelvoertuigen bijna stilgevallen. Ook smetvrees speelt een rol: mensen zijn door het virus minder geneigd om voorwerpen te gebruiken die door anderen zijn aangeraakt.

Overheidssteun

Er duiken daarnaast ook logistieke problemen op, zegt Autodelen.net. Meer dan de helft van de aanbieders ziet zijn timing voor de opstart van diensten in een nieuwe stad of gemeente in het honderd lopen. Ook bij de toelevering van enerzijds reeds bestelde voertuigen en anderzijds overig noodzakelijk materiaal ondervinden respectievelijk 65 procent en 55 procent van de aanbieders (grote) problemen. Tot slot duiken bij het technisch onderhoud van de gedeelde voertuigen bij de helft van de bedrijven problemen op.

De compensatiepremie is ook minder dan de hinderpremie, een maatregel waar de sector niet in aanmerking voor komt Jeffrey Matthijs, Autodelen.net

De sector vraagt daarom om steun vanuit de overheid, "om door deze crisis te raken en verder te groeien richting een duurzaam en gezond businessmodel." Volgens Jeffrey Matthijs van Autodelen.net zijn de huidige federale maatregelen alvast positief, maar zouden ze best uitgebreid worden met een tijdelijke vrijstelling van btw, vennootschapsbelasting en bedrijfsvoorheffing voor de periode van de ‘lockdown light’. De Vlaamse compensatiepremie van 3.000 euro die woensdag werd aangekondigd, is volgens hem welkom, maar slechts een druppel op een hete plaat. "Een bedrag dat meegaat met de grootte van het bedrijf was beter geweest. De compensatiepremie is ook minder dan de hinderpremie, een maatregel waar de sector niet voor in aanmerking komt.”

Vlaams fonds

Op lange termijn pleit Autodelen.net voor het aanleveren van een Vlaams fonds dat voorziet in een afnamegarantie van deelmobiliteit gekoppeld aan het gebruik. "Een deelvoertuig dat intensief wordt gebruikt en rendabel is, hoeft geen bijdrage uit dit fonds te krijgen. Indien het deelsysteem in bijvoorbeeld landelijke gebieden nog niet rendabel is, kan geld uit dit fonds gebruikt worden om de kosten van de aanbieder te dekken. In economisch barre tijden betekent dit ook een vaste inkomstenbron voor de sector. Dit past perfect binnen het nieuwe decreet basisbereikbaarheid, waar deelmobiliteit een belangrijke vorm van vervoer op maat zal worden."

Verlaging btw

De sector vraagt tot slot ook een btw-verlaging naar 6 procent, zoals bij taxi's, openbaar vervoer en fietsdelen. "Wij zijn ook voorstander van het herinvoeren van de zero-emissiepremie exclusief voor gedeelde mobiliteit, een uitstel voor de premie-aanvraag voor 2020 en het opnemen van steunmaatregelen in het toekomstig Vlaams kwaliteitskader voor gedeelde mobiliteit. Enkel op deze manier geloven we erin dat de sector deze recessie zal overleven, iets wat noodzakelijk is om de vooropgestelde ‘modal shift’ te behalen.”

Gigantische opportuniteit

Experts verwachten dat de coronacrisis op de langere termijn zowel een bedreiging als een opportuniteit voor de sector vormt. "Smetvrees is iets dat niet opeens zal verdwijnen en is een belangrijk aspect om blijvend mee rekening te houden. Privé autobezit zou op die manier opnieuw aantrekkelijker worden. Toch biedt de crisis ook een gigantische opportuniteit. Door het stilvallen van het verplaatsingspatroon, verplicht telewerken, het herwaarderen van de eigen buurt en de positieve impact op milieu is de kans reëel dat een deel van de maatschappij haar gedrag zal wijzigen na de crisis. Het is aan de sector om hierop in te spelen.”

