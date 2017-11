Ook scanstraat in gerechtsgebouwen van Antwerpen en Gent EB

Bron: Belga 0 Klaas De Scheirder Het gerechtsgebouw van Antwerpen. De ministerraad heeft ingestemd met de gunning van een overheidsopdracht voor het 'scanstraat'-project om de veiligheid in gerechtsgebouwen te optimaliseren. Naast Brussel krijgen ook de vier andere ressorten een scanstraat in een gerechtsgebouw waar gevoelige zittingen kunnen doorgaan. Het gaat om het Vlinderpaleis in Antwerpen, de nieuwe gerechtsgebouwen in Gent en Luik en het gerechtsgebouw in Charleroi. De maatregel komt er op vraag van de gerechtelijke diensten die na de aanslagen van 22 maart wezen op het open karakter van de gerechtsgebouwen en het gebrek aan veiligheidsinstallaties.

Om de organisatie in de praktijk te regelen moet toegangscontrole voorzien worden via een scanstraat en door de private bemanning hiervan. De controle is te vergelijken met controle op een luchthaven. Rugzakken, handtassen, jassen gaan door een scanner. Toegang krijg je tot het gebouw als je door een deurportiek stapt.

De extra beveiliging kost jaarlijks 1,36 miljoen euro of 5,44 miljoen over vier jaar, de duur van de gunning, en wordt gefinancierd door de interdepartementale provisie 2017 voor de strijd tegen terrorisme en radicalisme.

"Na 22 maart kwam er op verschillende niveaus een gevoel voor extra alertheid. We kiezen voor 5 specifieke gebouwen om deze een hoger beveiligingsniveau te geven. Risicovolle processen gaan in deze gebouwen door. De 'scanstraat' zorgt voor een betere veiligheid in de betrokken gebouwen," stelt minister van Justitie Koen Geens. "Het gaat om een belangrijke beslissing om de ingang van bijkomend vier justitiepaleizen die verspreid liggen over het Belgische grondgebied te beveiligen. Deze overheidsopdracht zal een systematische controle mogelijk maken, met de steun van een privébewakingsbedrijf voor het gebruik van scansystemen ('scanstreet') aan de ingang van de justitiepaleizen," vult premier Charles Michel aan.