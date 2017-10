Ook rokers willen rookverbod in de auto 10u00

Bron: Belga 245 Thinkstock Hoewel nog steeds één op de vijf Belgen rookt, bestaat er in ons land een groot draagvlak voor antitabaksmaatregelen, blijkt vandaag uit de rookenquête van Stichting tegen Kanker. Zo vindt 93 procent van de ondervraagden dat roken in auto's met minderjarigen moet verboden worden, een mening die trouwens gedeeld wordt door 88 procent van de rokers.

Ook rokers willen hun kinderen dus beschermen tegen passief roken. Bijna 75 procent van de rokers zou het ook erg vinden als hun kinderen zouden roken. Verder is 55 procent van de Belgen voor neutrale sigarettenpakjes, en vindt 75 procent dat alle tabaksreclame op de verkoopplaats verboden zou moeten worden.

Ondanks het grote draagvlak voor maatregelen tegen roken, is het aantal rokers tegenover 2015 stabiel gebleven. Een op de vijf van de ondervraagden rookt, waarvan 17 procent dagelijks. Het aantal rokers ligt hoger in Brussel (25 procent) dan in Wallonië (22 procent) en Vlaanderen (17 procent). Ook roken mannen meer dan vrouwen (24 procent tegenover 15 procent).

Elektronisch roken

Daarnaast is ook het gebruik van de elektronische sigaret gestegen van tien procent in 2015 naar 14 procent in 2017. Ruim een derde van de gebruikers zegt de elektronische sigaret te gebruiken om te stoppen met roken. Bijna twee derde van de gebruikers combineert de elektronische sigaret met andere tabaksproducten, wat weinig gezondheidswinst oplevert.

De resultaten van de enquête tonen volgens Stichting tegen Kanker aan dat er een groot draagvlak bestaat voor maatregelen tegen roken. Toch is het rookverbod in auto's met kinderen nog niet goedgekeurd door het parlement en heeft België nog geen neutrale sigarettenpakjespakjes zonder logo's. De organisatie roept de minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en de volksvertegenwoordigers op om actie te ondernemen.

