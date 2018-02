Ook Proximus maakt tv-app beschikbaar in heel Europa TK

11 februari 2018

06u35

Bron: Belga 0 Vanaf 1 april zullen abonnees van Proximus die de app 'Proximus TV' gebruiken op hun tablet, smartphone of computer er ook toegang tot hebben in de rest van de Europese Unie. Telenet voerde eerder deze week al een gelijkaardig systeem in.

Proximus zal de app bovendien toegankelijk maken in België via elk 3G-, 4G- of wifi-netwerk. Op dit moment is het zo dat Proximus-klanten het netwerk moeten gebruiken van Proximus zelf om tv te kunnen kijken.

Telenet voerde hetzelfde systeem dinsdag in voor Yelo Play, de dienst die eind 2017 ongeveer een half miljoen gebruikers telde. Voordien was die enkel via het wifi-netwerk van Telenet zelf beschikbaar, en niet via 3G of 4G.

Zowel Proximus als Telenet maken het vanaf 1 april dus mogelijk om toegang te krijgen tot hun tv-platform in de rest van de Europese Unie. Het zal zo mogelijk zijn om naar dezelfde tv-kanalen te kijken in het buitenland. Het gaat ook om sportuitzendingen (en herhalingen) waar nu nog geoblocking op wordt toegepast.

Verbruik

Bij Telenet blijft opnames bekijken slechts mogelijk via het eigen netwerk. Proximus geeft klanten de mogelijkheid om dat te doen via elke internetverbinding. Terugspoelen, tot 7 dagen bij Telenet en tot 36 uur bij Proximus, zal eveneens beschikbaar zijn in heel de EU.

Telenet zegt dat een halfuur tv kijken via 3G ongeveer 400MB verbruikt. Een tv-serie van 45 minuten is goed voor ongeveer 600MB.