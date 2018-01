Ook provincie Antwerpen krijgt te maken met transitmigranten die in vrachtwagens proberen te klimmen TT

Bron: Belga 22 BELGA Archiefbeeld. Het fenomeen waarbij transitmigranten in vrachtwagens proberen te klimmen om in Groot-Brittannië te raken, heeft zich afgelopen jaar ook naar Antwerpen verspreid. Dat heeft de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen gemeld bij de voorstelling van haar jaarresultaten.

"Vroeger zag je dat vooral in Oost- en West-Vlaanderen, maar nu wordt ook onze provincie getroffen door de transitmigratie", zegt hoofdcommissaris Stanny De Vlieger. "Ook de snelwegparkings in onder meer Ranst, Brecht, Vosselaar en Meer worden geteisterd door inklimming."

Federale en lokale politie samen zagen in totaal 325 feiten, klinkt het. De oorzaak van de verplaatsing komt er volgens De Vlieger doordat de druk elders is opgevoerd.

Het fenomeen is niet zomaar willekeurig, benadrukt men. "We hebben een vijftigtal dossiers lopende. Er zit een zwaar internationaal georganiseerd netwerk achter, met ook schrijnende gevolgen voor de slachtoffers, die soms hun laatste bezittingen opgeven om toch maar in Groot-Brittannië te raken. De kostprijs gaat van enkele duizenden euro's voor een rit achterin een vrachtwagen, tot meer dan tienduizend euro voor wat meer luxe. Het is onze rol om achter de grote criminele organisaties aan te gaan."