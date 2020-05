Ook private rusthuizen kunnen voortaan vrijwilligers inzetten KVE

03 mei 2020

12u56

Bron: Belga 0 Een nieuwe regeling door minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block maakt het mogelijk dat ook private rusthuizen vrijwilligers kunnen inzetten. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zondag.

In de publieke rust- en verzorgingstehuizen is het reeds mogelijk om vrijwilligers in te zetten. Minister De Block wil dit nu tijdelijk ook toelaten in de private instellingen. Daarvoor voorziet ze een tijdelijke aanpassing van de vrijwilligerswet.

"Vrijwilligers zijn de lijm van onze samenleving, dit geldt eens te meer tijdens deze gezondheidscrisis", zegt minister De Block. "In sectoren waar de nood hoog is, zoals in de sector van de rust- en verzorgingshuizen, kunnen zij een cruciale rol spelen om het vast personeel bij te staan. Daarvoor maken we in deze coronatijden geen onderscheid tussen publieke en private rusthuizen."

Het inzetten van vrijwilligers wordt wel gekoppeld aan de voorwaarde dat de instelling geen gebruik maakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid voor haar personeel. "De vrijwilligers zijn er om het vast personeel te ondersteunen. Het is niet de bedoeling dat private instellingen hun personeel gaan vervangen door vrijwilligers", besluit de minister.

De vrijwilligers kunnen ingezet worden in de periode van 1 mei tot 30 juni 2020. De regeling is van toepassing op de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen in de private commerciële sector.