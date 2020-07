Ook pretparken verstrengen regels: wie mondmasker weigert op te zetten, vliegt eruit

Sinds de pretparken begin deze maand opnieuw de deuren openden, groeide de verontwaardiging op sociale media. Over wachtrijen waarin de afstandsregel met voeten werd getreden en over het amper naleven van de mondmaskerplicht . Nu op alle drukke plaatsen een mondmasker verplicht wordt, schakelen ook de pretparken. Vanaf morgen zal elke bezoeker van twaalf of ouder zo goed als overal in het pretpark een mondmasker moeten dragen. Wie de voorschriften weigert na te leven, vliegt eruit. Een overzicht.