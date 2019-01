Ook postbode is nu officieel knelpuntberoep ttr

29 januari 2019

12u33

Bron: belga 0 De krapte op de arbeidsmarkt is vorig jaar enkel maar toegenomen. Dat blijkt ook uit de knelpuntberoepenlijst die de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB vandaag heeft vrijgegeven. Nieuw op de lijst: postbode.

Werkgevers hebben de grootste moeite om personeel te vinden voor openstaande vacatures. Vooral technisch personeel is moeilijk te vinden.



De top tien van beroepen waar werkgevers de meeste moeite mee hebben om geschikt personeel te vinden, bestaat dan ook overwegend uit technische profielen, zoals onderhoudstechnici en allerlei beroepen in de bouw. Met stip bovenaan: werfleider. Ook verpleegkundigen staan in de top van moeilijk in te vullen vacatures.

Onder meer postbode, stukadoor en verzekeringsadviseur zijn dit jaar nieuw op de knelpuntberoepenlijst.