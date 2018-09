Ook politievakbond NSPV sluit stakingsacties niet uit ADN

07 september 2018

15u25

Bron: Belga 0 Politievakbond NSPV sluit zich voorlopig niet aan bij de stakingsaanzegging die de christelijke overheidsvakbond ACV Openbare Diensten wil indienen bij de politie. De bond sluit niet uit zijn leden alsnog op te roepen deel te nemen aan de stakingsacties, maar wil de regeling voor de politiemensen pas beoordelen, als ze op papier staat.

De federale regering besliste in juli om het ziekteverlof bij de ambtenaren aan te passen. Het systeem van de 21 ziektedagen per jaar, die je kan opsparen, verdwijnt tegen volgend jaar. De politiebonden hadden daarover woensdag overleg met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, waarin ze vroegen of er voor de politie geen uitzondering mogelijk was. Dat bleek niet het geval.

Dat het NSPV zich niet aansluit bij de stakingsaanzegging die de ACV daarom gaat indienen, heeft in de eerste plaats een technische reden. "Het geeft ons de vrijheid nog andere stakingsaanzeggingen te doen in andere dossiers. Immers, als één van de vier (vakbonden red.) een aanzegging doet, is de rest ook gedekt", zegt nationaal voorzitter Carlo Medo. "Dat sluit niet uit dat we leden niet zullen oproepen om te staken."

Voorlopig zegt de NSPV echter nog niet of ze zal deelnemen aan de acties, omdat ze nog niet over de nodige teksten beschikt. "Momenteel liggen die voor de politie nog altijd niet op tafel. Als ze niet naar onze zin zijn, zullen wij harde acties voeren en meestaken", besluit Medo.