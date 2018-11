Ook Pieter De Crem zal uittredingsvergoeding van 390.000 euro opnemen en deelt nog sneer uit aan eigen partij Dieter Dujardin Nathalie De Bisschop Arno Van Hauwermeiren

21 november 2018

14u15

Bron: VRT; VTM Nieuws 8 Pieter De Crem (CD&V) zal zijn uittredingsvergoeding opnemen wanneer hij volgend jaar het parlement verlaat. Een carrière van zowat 25 jaar geeft hem recht op 390.000 euro bruto. De staatssecretaris, die gisteren zijn afscheid van de nationale politiek aankondigde, deelt ook nog een sneer uit aan zijn eigen partij. “We hebben de indruk gewekt dat we in de linkerzijde waren terechtgekomen”, zegt hij.

De Crem (56) kondigde gisteren aan in het VRT-radioprogramma ‘De ochtend’ dat hij de nationale politiek vaarwel zegt. Daar bevestigde de staatssecretaris ook dat hij graag de lijsttrekker van CD&V voor het Europees Parlement was geweest, maar dat de partij voor Kris Peeters heeft gekozen. Op de vraag of hij achter die keuze staat, antwoordde De Crem: “Ik denk dat hij dat goed zal doen. Er is geen sprake van een mislukking, er is gewoon iemand anders aangesteld.”

Uittredingsvergoeding

De Crem liet verstaan dat hij zijn uittredingsvergoeding van 390.000 euro zal opnemen. “Ik ben nooit in de politiek gegaan voor het geld. Ik ben ambtenaar geweest, en loontrekkende, en ik heb al mijn bijdragen betaald. Ik heb me op alle vlakken volledig ingeschreven in de logica van parlementslid. Ik heb gezien dat er een regeling is, en ik zal daarvan gebruik maken.”

Sneer naar eigen partij

De Crem wordt na de verkiezingen van mei 2019 uitvoerend burgemeester van Aalter.“Ik denk dat we te vaak de indruk hebben gewekt dat we afstand namen van het regeerbeleid. Dat is ons niet altijd in dank afgenomen”, zegt De Crem aan VTM Nieuws. Hij vindt dat de partij te veel naar links is verschoven. “Ik denk dat we, zeker op vlak van het economische gebeuren, veel meer de synthese moeten maken. Soms hebben we de indruk gegeven dat we op dat vlak in de linkerzijde waren terechtgekomen.”

Volgens de staatssecretaris liggen CD&V en de christelijke vakbond bovendien te dicht bij elkaar. “Ik denk dat we minstens de indruk hebben gewekt dat ons economisch programma vaak met de syndicale agenda samenviel. Dat is voor een volkspartij geen goede zaak.”