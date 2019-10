Ook Philippe Goffin kandidaat om Charles Michel op te volgen als voorzitter MR KVDS

07 oktober 2019

08u44

Bron: Belga 0 Philippe Goffin, Kamerlid en burgemeester van Crisnée, kondigt in Le Soir en de kranten van Sudpresse aan dat hij kandidaat is om voorzitter van de MR te worden. Hij wil met een "liberalisme van respect" de strijd aangaan met de twee andere kandidaten die zich al gemeld hebben om Charles Michel op te volgen, Denis Ducarme en Georges-Louis Bouchez.

De thema's die Goffin voor de MR wil uitdragen zijn "respect voor orde en autoriteit en de waarden van vrijheid en luisterbereidheid. Daarnaast is het belangrijk om tegen extremen te strijden". Voor het liberale Kamerlid is het respect voor het gezag niet in tegenspraak met de waarden die het individu respecteren.





Goffin schuift twee troeven voor zijn kandidatuur naar voren: "Toen ik burgemeester van Crisnée werd, haalden we 25 procent; vandaag zitten we aan 70 procent met een beleid van dialoog en luisterbereidheid. Ten tweede zetel ik sinds 2010 in het federaal parlement. Ook daar heb ik een periode van observatie en actie gekend. Dat is nuttig om een project uit te werken”, klinkt het.