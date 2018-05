Ook parket gaat in beroep: proces kasteelmoord moet opnieuw gebeuren SPS HA

17 mei 2018

10u39

Bron: Belga 7 Het parket heeft beroep aangetekend tegen de straffen in de zaak van de kasteelmoord. André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (41) werden respectievelijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld, maar daar gaat het OM dus niet mee akkoord. Het is nog niet duidelijk hoe het verloop van het proces er in beroep zal uitzien en of het hele proces van A tot Z zal moeten overgedaan worden.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry trad op als tussenpersoon bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten aangetroffen vlak bij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Strenge straffen

Evert de Clercq speelde een rol bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel, maar de Zeeuw ontkent dat met klem. De schutter werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. De Tilburger blijft ontkennen dat hij wist wat zijn oom in Wingene van plan was. Larmit gaf wel toe dat hij hielp om het lichaam van het slachtoffer te begraven.

Op het proces vorderden procureurs Céline D'havé en Fien Maddens voor alle beklaagden strenge gevangenisstraffen. Voor opdrachtgever André Gyselbrecht werd 30 jaar cel geëist. Voor Serry, de Clercq en Larmit werd respectievelijk 26, 28 en 24 jaar cel gevraagd. Bovendien vorderde het OM voor alle beklaagden 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

Hof van beroep

Eerder raakte al bekend dat André Gyselbrecht en Evert de Clercq in beroep gaan tegen hun veroordeling. Door de beslissing van het parket moeten alle beklaagden dus voor het hof van beroep verschijnen. Een datum voor het proces is er nog niet.