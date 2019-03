Ook overheidscentrale ACV keurt loonakkoord goed kg

22 maart 2019

12u52

Bron: Belga 0 ACV Openbare Diensten heeft het ontwerp van loonakkoord met ruime meerderheid goedgekeurd. Dat zegt voorzitter Luc Hamelinck. Eerder gaf ook al de metaal- en textielcentrale ACV Metea groen licht. ACV Voeding en Diensten keurde het ontwerp dan weer af, waarmee het de eerste christelijke centrale is die het akkoord verwerpt.

Het onderhandelde loonakkoord slaat enkel op de privésector. De openbare sector is dus niet rechtstreeks betrokken. Toch is het akkoord belangrijk voor de ambtenaren, zegt Hamelinck. “De voorziene enveloppe voor de welvaartsvastheid heeft impact op iedereen. Ook de maatregelen rond eindeloopbaan zijn van belang voor de openbare sector.”



Een ander geluid klinkt bij ACV Voeding en Diensten. De centrale kan zich niet vinden in de loonmarge van 1,1 procent bovenop de index. “Dat is echt onvoldoende voor ons”, aldus voorzitter Pia Stalpaert.



Volgende week moet duidelijk worden of de vakbonden het ontwerp van loonakkoord al dan niet goedkeuren. Bij de socialistische vakbond valt het ontwerp bij heel wat centrales slecht.