Ook overheidscentrale ACV keurt loonakkoord goed kg ttr

22 maart 2019

12u52

Bron: Belga 0 ACV Voeding en Diensten keurt het ontwerp van loonakkoord met 56 procent van de stemmen af. Dat is vernomen van voorzitter Pia Stalpaert. Het is daarmee meteen de eerste christelijke centrale die het akkoord verwerpt.

De centrale kan zich niet vinden in de loonmarge van 1,1 procent bovenop de index. “Dat is echt onvoldoende voor ons”, aldus Stalpaert. Vooral die sectoren met lage lonen stemden tegen, zoals de voedingssector, de sector van de dienstencheques of de groene sectoren.

Er is ook heel wat ongerustheid bij de centrale over wat de politieke wereld van plan is met wat is overeengekomen over SWT en landingsbanen. Open Vld en N-VA zijn immers gekant tegen een versoepeling van het brugpensioen zoals overeengekomen in het loonakkoord.

Het ‘neen’ van ACV Voeding en Diensten - de op één na grootste centrale binnen de christelijke vakbond - is het eerste negatieve signaal vanuit het ACV. ACV Openbare Diensten en ACV Metea keurden het ontwerpakkoord al goed.

Dinsdag moet duidelijk worden of de drie vakbonden het loonakkoord gaan goedkeuren. Bij de socialistische vakbond valt het ontwerp bij heel wat centrales slecht.